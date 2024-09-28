У Барко 5+3 в 9 матчах РПЛ, 4 гола хавбек «Спартака» забил с пенальти

Эсекиэль Барко из «Спартака» результативен в Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» забил гол с пенальти в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:2, первый тайм).

У Барко 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах РПЛ. При этом 4 гола он забил с пенальти.

Статистика Барко доступна здесь .