У Барко 5+3 в 9 матчах РПЛ, 4 гола хавбек «Спартака» забил с пенальти
Эсекиэль Барко из «Спартака» результативен в Мир РПЛ.
Полузащитник «Спартака» забил гол с пенальти в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:2, первый тайм).
У Барко 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах РПЛ. При этом 4 гола он забил с пенальти.
Статистика Барко доступна здесь.
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