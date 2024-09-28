Санчо сделал по ассисту в каждом из трех матчей за «Челси» в АПЛ

Джейдон Санчо отметился ассистом в каждом из трех матчей за «Челси» в АПЛ.

Сегодня английский вингер отдал голевой пас на Коула Палмера в эпизоде с четвертым голом в ворота «Брайтона » (4:2, второй тайм).

Напомним, летом Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед » в «Челси » на правах аренды с обязательным выкупом.