Санчо сделал по ассисту в каждом из трех матчей за «Челси» в АПЛ
Джейдон Санчо отметился ассистом в каждом из трех матчей за «Челси» в АПЛ.
Сегодня английский вингер отдал голевой пас на Коула Палмера в эпизоде с четвертым голом в ворота «Брайтона» (4:2, второй тайм).
Напомним, летом Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды с обязательным выкупом.
Опубликовано: Sports
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