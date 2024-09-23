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  • Джонс про Рангника и 0:4 от «Ливерпуля»: «Он унизил меня на «Энфилде», заменив в перерыве, сделал козлом отпущения. У «МЮ» там были игроки гораздо хуже меня»
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Джонс про Рангника и 0:4 от «Ливерпуля»: «Он унизил меня на «Энфилде», заменив в перерыве, сделал козлом отпущения. У «МЮ» там были игроки гораздо хуже меня»

Фил Джонс заявил, что Ральф Рангник унизил его в матче «МЮ» с «Ливерпулем».

В апреле 2022 года «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» (0:4) на выезде. Тогдашний тренер «МЮ» Рангник в перерыве при счете 0:2 заменил Фила на вингера Джейдона Санчо.

«Я никогда не терял голову в раздевалке, я никогда не был настолько эмоционален, чтобы потерять самообладание там. Думаю, это был единственный раз в моей карьере, когда я потерял голову.

Я был в ярости, просто в ярости из-за того, что он унизил меня. Унизил меня перед толпой на «Энфилде», прежде всего, перед грозным соперником, болельщиками, моей семьей и игроками «МЮ».

Мы уступали 0:2 к перерыву, выглядели не очень хорошо, кажется, у нас не было ни одного удара по воротам в первом тайме. Ничего не получалось. Но я был в порядке в том матче. Учитывая то, где мы играли, через что я прошел с травмой колена. Я оглядываюсь назад и вижу, что я не терял мяч, я был спокоен под давлением соперника.

Я не говорю, что я играл исключительно, но я определенно не заслуживал того, чтобы меня убрали в перерыве. В тот день на поле были игроки гораздо хуже меня. Но меня было легче всего снять с игры, сделать козлом отпущения.

Я помню, как Ральф пришел в раздевалку в перерыве и сказал: «Я делаю замену, Фил уйдет». Помню как у всех в раздевалке округлились глаза, они как будто спрашивали без слов: «Он что, меняет Фила?»

Я снял бутсы, швырнул их на пол и сказал: «Ты меня достал». Все сразу заговорили: «Успокойся, успокойся». Но я был взбешен, меня это действительно задело.

Я просто не мог этого понять. Потом я извинился, сказал: «Это не в моем характере, я не должен был этого делать, в тот момент это было не то, что требовалось в раздевалке». Но я был взбешен», – сказал Джонс в эфире The High Performance Podcast.

Фил Джонс 12 лет играл за «Юнайтед» – с 2011 по 2023 год. Он выиграл с клубом 6 трофеев, в том числе АПЛ и Лигу Европы.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoЭнфилд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoРальф Рангник
logoФил Джонс
logoДжейдон Санчо
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