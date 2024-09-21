У Санчо 2 голевых паса в 2 матчах за «Челси» после перехода из «МЮ»

Джейдон Санчо сделал два ассиста в 2 матчах за «Челси».

24-летний английский вингер в летнее трансферное окно перешел из «Манчестер Юнайтед » в «Челси » на правах аренды с обязательным выкупом за 25 млн фунтов.

14 сентября Санчо отдал голевой пас на Кристофера Нкунку в игре с «Борнмутом » (1:0), а сегодня он помог забить Николасу Джексону в матче против «Вест Хэма» (3:0, второй тайм).

Подробная статистика Джейдона доступна здесь .