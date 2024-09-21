У Санчо 2 голевых паса в 2 матчах за «Челси» после перехода из «МЮ»
Джейдон Санчо сделал два ассиста в 2 матчах за «Челси».
24-летний английский вингер в летнее трансферное окно перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды с обязательным выкупом за 25 млн фунтов.
14 сентября Санчо отдал голевой пас на Кристофера Нкунку в игре с «Борнмутом» (1:0), а сегодня он помог забить Николасу Джексону в матче против «Вест Хэма» (3:0, второй тайм).
Подробная статистика Джейдона доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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