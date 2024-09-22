Разгромы «Челси» и «Ливерпуля», у «МЮ» беда с реализацией. Главное за день АПЛ

У «Брентфорда» новый гол на 22-й секунде.

Суббота вместила почти весь пятый тур АПЛ, на воскресенье осталось всего пару матчей (в том числе «Сити» – «Арсенал»). Вот самое интересное за день.

3:0 от «Челси»: Джексон станцевал в стиле Майкла Джексона. Сделал 2+1

«Челси» в первом матче субботы разгромил «Вест Хэм» благодаря дублю и голевой Николаса Джексона. Сенегалец управился с голами всего за 18 минут – рекорд для игроков «Челси» с 2005-го, когда Дидье Дрогба сделал дубль за 17 минут против «Мидлсбро».

Форвард отпраздновал гол танцем в стиле Майкла Джексона из клипа Thriller. Дубль, культурная отсылка, голевая на Коула Палмера – шикарное выступление Джексона.

Джейдон Санчо не затерялся на старте – уже две голевых в двух матчах за «Челси». 14 сентября ассист на Кристофера Нкунку с «Борнмутом» (1:0), а теперь помог Джексону. «Челси» арендовал вингера у «МЮ» с обязательным выкупом за 25 млн фунтов.

Энцо Мареска начал с трех гостевых побед подряд, до этого «Челси» разгромил «Вулверхэмптон» (6:2) и победил «Борнмут» (1:0). Такой впечатляющий старт в прошлый раз удавался Пепу Гвардиоле в 2016-м, когда он возглавил «Сити».

Тренер не думает о рекордах, а хочет от команды еще большего: «Я думаю, мы на правильном пути, он долгий. Поскольку у нас сейчас хороший период, кажется, что все хорошо, но не все хорошо. Мы могли бы атаковать лучше, мы могли бы лучше защищаться. Самое главное – как игроки работают вместе».

«Ливерпуль» хорош и без Клоппа. Трент насобирал 100 голевых действий

«Ливерпуль» не заметил «Борнмут» – тоже 3:0. Луис Диас сделал дубль за две минуты – у него пять голов и ассист в пяти матчах АПЛ, затмил даже Мо Салаха. Дарвин Нуньес вернулся в старт, красиво закрутил в дальний и оформил разгром.

Трент Александер-Арнолд сделал 100-е результативное действие за «Ливерпуль» – голевой пас на Диаса. У крайнего защитника теперь 19 голов и 81 ассист. В АПЛ Трент набрал 59 голевых – из игроков «Ливерпуля» больше сделали только Мохамед Салах (72) и Стивен Джеррард (92). А ведь Тренту всего 25 – еще многое впереди.

«Я не удивлен, что Трент вовлечен в такое количество голов, у него выдающееся мастерство, – считает Арне Слот. – Но мне понравилось и то, как он сегодня защищался. Меня очень радует, когда он сочетает одно с другим».

«Ливерпуль» Слота выиграл пять матчей из шести, оступился только против «Ноттингема» на «Энфилде» (0:1).

Второй гол «Брентфорда» на 22-й секунде! Теперь спровоцировали «Тоттенхэм»

«Брентфорд» снова забил на 22-й секунде! Йоан Висса в прошлом туре разозлил «Сити» , а Бриан Мбемо очень сложным по технике ударом забил «Тоттенхэму». Да, совпала даже секунда – два самых быстрых гола в этом сезоне АПЛ.

«Тоттенхэм» ответил тремя – быстрые голы грандам «Брентфорду» не помогают. Доминик Соланке впервые забил, Сон Хын Мин – дважды отдал. У корейца уже 63 голевых в АПЛ, больше за «Тоттенхэм» делал только Даррен Андертон с 1992-го по 2004-й (67), Кристиан Эриксен остановился на 62, он третий.

«Тоттенхэм» выиграл после двух поражений в АПЛ подряд, пока осел на 10-м месте.

«МЮ» «съел «Пэлас» с потрохами в 1-м тайме». Но так и не забил

«Ман Юнайтед» так и не вскрыли «Кристал Пэлас» (0:0), хотя создал массу моментов, особенно в первом тайме. Были даже две перекладины в одной атаке – не повезло двум португальцам, Диогу Далоту и Бруну Фернандешу.

Вратарь Дин Хендерсон выдал матч жизни против родного клуба: семь сэйвов, предотвратил 1,65 xG. Коллега Андре Онана тоже впечатлил: в середине второго тайма сначала потащил удар с линии штрафной от Эдди Нкетиа, а затем в прыжке накрыл добивание Исмаилы Сарра в упор – потрясающий сэйв!

«Я не думаю, что [мой сэйв] так важен, потому что мы не выиграли, – грустил вратарь «МЮ» после ничьей. – Мы такой большой клуб. Куда бы мы ни приехали, у нас есть амбиции побеждать. Мы не выиграли, но я доволен работой и самопожертвованием партнеров, потому что, думаю, мы были лучше. У нас было много моментов, но, к сожалению, мы не забили. Тяжело возвращаться домой с одним очком, когда заслуживали победу».

Эрик тен Хаг тоже недоволен, что закончили без голов: «Когда мы не выигрываем, я не рад. Мы должны были побеждать. Думаю, мы съели их с потрохами в первом тайме. Второй был более сбалансированным, однако в первом мы должны были забивать один или два мяча».

«МЮ» за четыре матча выиграл только у «Саутгемптона» (3:0). За последний месяц манкунианцы в чемпионате успели проиграть «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3).

И коротко – об остальных матчах.

● «Астон Вилла» удачно стартовала и в АПЛ, и в ЛЧ. Теперь разобрали «Вулвз» (3:1) , хотя по ходу проигрывали. Команда Унаи Эмери уже в тройке – вновь нацелена на место в ЛЧ.

● «Ньюкасл» влетел «Фулхэму» (1:3) . Забили выпускники «Арсенала» – Эмил Смит-Роу и Рис Нелсон. «Ньюкасл» пока шестой, «Фулхэм» поднялся до восьмой строчки.

● Еще сгоняли пару ничьих 1:1 . «Лестер» отыгрался в матче с «Эвертоном», а «Ипсвич» спас игру с «Саутгемптоном» на 90+5.

Теперь ждем воскресную битву между «Сити» и «Арсеналом».

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