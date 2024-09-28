Безбородов назначил пенальти в ворота «Локо» в игре со «Спартаком» за фол Карпукаса на Бонгонда
В ворота «Локомотива» был назначен пенальти в игре со «Спартаком».
На 13-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол Артема Карпукаса на Тео Бонгонда. ВАР подтвердил решение.
Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый удар.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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