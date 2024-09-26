Тен Хаг об «МЮ»: «Проблема в отсутствии голов. Мы создаем моменты, но недостаточно забиваем»

Эрик тен Хаг считает реализацию главной проблемой «Манчестер Юнайтед».

Вчера «МЮ» сыграл вничью с «Твенте » (1:1) в первом матче Лиги Европы . До этого команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в АПЛ .

– Что пошло не так в двух последних матчах?

– Мы не забивали голы. В этом и заключается проблема, главное – забить как можно больше голов всей командой.

У нас в команде есть игроки, способные забивать, это очевидно. Вы видите, что мы создаем моменты, но мы забиваем недостаточно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».