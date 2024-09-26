Тен Хаг об «МЮ»: «Проблема в отсутствии голов. Мы создаем моменты, но недостаточно забиваем»
Эрик тен Хаг считает реализацию главной проблемой «Манчестер Юнайтед».
Вчера «МЮ» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в первом матче Лиги Европы. До этого команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в АПЛ.
– Что пошло не так в двух последних матчах?
– Мы не забивали голы. В этом и заключается проблема, главное – забить как можно больше голов всей командой.
У нас в команде есть игроки, способные забивать, это очевидно. Вы видите, что мы создаем моменты, но мы забиваем недостаточно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
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