Постекоглу о тренере «МЮ»: «У тен Хага тяжелая работа, и он хорошо справляется. Два трофея – это не что-то незначительное»

Эндж Постекоглу отметил успехи Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

«Всегда есть какой-то тренер, находящийся под давлением. Но я думаю, что у Эрика действительно тяжелая работа. И он очень хорошо справляется.

Он постоянно напоминает о двух выигранных трофеях, и я не считаю это чем-то незначительным. Все говорят мне, что только это и требуется, но, очевидно, требуется не только это, потому что люди всегда хотят большего.

Так что я думаю, что он отлично поработал, а работа на «Олд Траффорд» тяжелая.

Если посмотреть на выступления команды независимо от тренеров, статистика в любом случае довольно убедительная, к тому же там играют несколько очень хороших футболистов.

В прошлом году у нас получился очень хороший матч. Он закончился со счетом 2:2 и получился захватывающим. Мы будем готовы», – сказал главный тренер «Тоттенхэма »