Постекоглу о тренере «МЮ»: «У тен Хага тяжелая работа, и он хорошо справляется. Два трофея – это не что-то незначительное»
«Всегда есть какой-то тренер, находящийся под давлением. Но я думаю, что у Эрика действительно тяжелая работа. И он очень хорошо справляется.
Он постоянно напоминает о двух выигранных трофеях, и я не считаю это чем-то незначительным. Все говорят мне, что только это и требуется, но, очевидно, требуется не только это, потому что люди всегда хотят большего.
Так что я думаю, что он отлично поработал, а работа на «Олд Траффорд» тяжелая.
Если посмотреть на выступления команды независимо от тренеров, статистика в любом случае довольно убедительная, к тому же там играют несколько очень хороших футболистов.
В прошлом году у нас получился очень хороший матч. Он закончился со счетом 2:2 и получился захватывающим. Мы будем готовы», – сказал главный тренер «Тоттенхэма»
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