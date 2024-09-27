Гуллит считает, что у «МЮ» нет своего стиля: «Вижу это каждую неделю. «Твенте» играл толково, и это критика в адрес тен Хага»
Руд Гуллит раскритиковал игру «МЮ» в матче Лиги Европы с «Твенте» (1:1).
«Как тренер, ты замечаешь, когда игра идет не лучшим образом. Ван Нистелрой (ассистент Эрика тен Хага – Спортс”) то и дело мелькал в трансляции и был недоволен. Даже Каземиро попал в кадр. Было заметно, что игра не ладилась.
Шокирован ли я показанной игрой? Нет, потому что я вижу это каждую неделю. Думаю, «Твенте» играл толково, и это критика в адрес тен Хага – ничего фирменного, узнаваемого [в стиле игры «МЮ»] не было», – сказал экс-игрок сборной Нидерландов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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