Гуллит считает, что у «МЮ» нет своего стиля: «Вижу это каждую неделю. «Твенте» играл толково, и это критика в адрес тен Хага»

Руд Гуллит раскритиковал игру «МЮ» в матче Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

«Как тренер, ты замечаешь, когда игра идет не лучшим образом. Ван Нистелрой (ассистент Эрика тен Хага – Спортс”) то и дело мелькал в трансляции и был недоволен. Даже Каземиро попал в кадр. Было заметно, что игра не ладилась.

Шокирован ли я показанной игрой? Нет, потому что я вижу это каждую неделю. Думаю, «Твенте » играл толково, и это критика в адрес тен Хага – ничего фирменного, узнаваемого [в стиле игры «МЮ »] не было», – сказал экс-игрок сборной Нидерландов.