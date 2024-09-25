Мареска про 5:0 с «Барроу»: «Сказал игрокам «Челси» послать всем сигнал, что мы молоды и настроены серьезно. Я доволен игрой и результатом»
Энцо Мареска рад, что «Челси» разгромил «Барроу» (5:0) в Кубке лиги.
«Я очень доволен выступлением и результатом. Мы сделали много изменений, но идея осталась прежней. И это должно стать одной из наших целей – чтобы лицо команды всегда сохранялось, кто бы ни выходил на поле.
У нас самый молодой состав в лиге, но перед матчем я попросил футболистов показать, насколько серьезно мы настроены. Послать сигнал остальным, что мы молоды и настроены серьезно.
Нкунку и Джексон играют прекрасно – и не только потому, что забивают, но и потому, что много работают с мячом и без мяча», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
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