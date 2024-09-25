Мареска про 5:0 с «Барроу»: «Сказал игрокам «Челси» послать всем сигнал, что мы молоды и настроены серьезно. Я доволен игрой и результатом»

Энцо Мареска рад, что «Челси» разгромил «Барроу» (5:0) в Кубке лиги.

«Я очень доволен выступлением и результатом. Мы сделали много изменений, но идея осталась прежней. И это должно стать одной из наших целей – чтобы лицо команды всегда сохранялось, кто бы ни выходил на поле.

У нас самый молодой состав в лиге, но перед матчем я попросил футболистов показать, насколько серьезно мы настроены. Послать сигнал остальным, что мы молоды и настроены серьезно.

Нкунку и Джексон играют прекрасно – и не только потому, что забивают, но и потому, что много работают с мячом и без мяча», – сказал главный тренер «Челси ».