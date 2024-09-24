«Челси» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:0
«Челси» одержал три сухие победы подряд.
Сегодня команда Энцо Марески разгромила «Барроу» (5:0) в Кубке английской лиги.
14 сентября «синие» обыграли «Борнмут» (1:0), 21-го – «Вест Хэм» (3:0).
В целом серия без поражений насчитывает четыре матча.
28 сентября «Челси» примет «Брайтон» в рамках 6-го тура АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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