«Челси» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:0

«Челси» одержал три сухие победы подряд.

Сегодня команда Энцо Марески разгромила «Барроу » (5:0) в Кубке английской лиги.

14 сентября «синие» обыграли «Борнмут» (1:0), 21-го – «Вест Хэм» (3:0).

В целом серия без поражений насчитывает четыре матча.

28 сентября «Челси » примет «Брайтон» в рамках 6-го тура АПЛ .