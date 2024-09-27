Колуилл незаменим в хаосе «Челси». Его воспитали «Брайтон» и Почеттино

Новый капитан?

Ливай Колуилл – единственный полевой игрок «Челси», отыгравший весь старт АПЛ без замен. Воспитанник наконец закрепился в основе, и этого ждали еще в прошлом сезоне. Тогда помешали адаптация и травмы. Теперь Колуилл – лидер «Челси» и островок стабильности в хаотичной обороне.

Колуилл долго играл на неудобной позиции. Мареска это исправил

Прошлый сезон стал первым для Колуилла в основе «Челси». Маурисио Почеттино странно подошел к выбору позиции Ливая: в схеме 4-3-2-1 англичанин первые месяцы исполнял крайнего защитника. И это при Бене Чилуэлле (его Почеттино ставил вингером) и Марке Кукурелье (почти не играл в первой половине сезона).

В центре обороны Маурисио предпочитал Тиаго Силву и Акселя Дисаси. И объяснял, что выпускал Ливая на фланге для баланса: «Он может играть на разных позициях. Сейчас главное для него – получать практику. Это поможет ему стать более совершенным футболистом, сейчас важно прочувствовать интенсивность и сложность АПЛ».

Колуилл надеялся, что переезд на фланг – временная мера: «Все знают, что я центральный защитник. Стараюсь помогать команде на любой позиции. Уверен, этот опыт поможет мне в будущем, когда я вернусь к роли центбэка».

Почеттино подмечал, что слева Ливай лучше прочувствует, как работают крайние защитники. Англичанин быстро учился и рассказывал усвоенный материал в интервью официальному сайту:

«Когда играешь на фланге, приходится постоянно обороняться один-в-один против вингера. Когда играешь центрального защитника, вокруг тебя обычно несколько соперников, и ты стараешься их замедлить. Это разные задачи, поэтому бывает сложно.

Еще одно важное отличие – когда получаешь мяч. Сейчас я чаще всего получаю его на фланге. В центре обороны, когда я с мячом, я контролирую ситуацию. Могу делать передачи, разбивая линии соперников, и начинать атаки. На позиции крайнего защитника это делать сложнее, потому что у меня несколько опций: вингер, центральный защитник или полузащитник».

В середине сезона у Почеттино на левом фланге не осталось альтернатив: Кукурелья восстанавливался после операции на лодыжке, Чилуэлл постоянно выпадал из-за проблем с коленом. Центрального защитника Ливай в АПЛ исполнял чуть больше 700 минут, на фланге выходил на 1000 минут.

В феврале сезон омрачился травмой: Колуилл повредил связки плюснефалангового сустава (травма пальца на ноге). Восстановление заняло два месяца, и по возвращении Почеттино практически не использовал Ливая: в «Челси» утвердился крепкий состав, который на финише выдал пять побед из пяти.

По сообщениям инсайдеров, на предсезонке Энцо Мареска обсудил с Колуиллом его игровое время. Ливай принимал любое решение тренера по позиции, но признал – все же рассчитывает на игру в центре обороны. Мареска пообещал: у англичанина будет возможность показать себя в любимом амплуа.

Кукурелья мощно спрогрессировал в конце прошлого сезона и на чемпионате Европы, поэтому закрепил за собой левый фланг. А вот в центре обороны освободилось место: Тиаго Силва уехал во «Фламенго». На позиции левого ЦЗ осталось две опции: Бенуа Бадьяшиль и Колуилл. Француз в сезоне-2023/24 совсем не убедил, поэтому Ливай получил шанс.

The Athletic на старте сезона писал, что Колуилл расклады в свою пользу не принимал как должное. Англичанин больше всех впечатлил Мареску на предсезонке и тренировках: Ливай заслужил место не только из-за формы конкурентов.

По данным Understat, Колуилл – третий в «Челси» по ожидаемым ассистам за матч (xA) среди футболистов, которые провели на поле хотя бы 300 минут (0,60). Выше только игроки атаки: Николас Джексон (0,74) и Коул Палмер (2,87). По ключевым передачам седьмой – 0,4 (у Палмера 2,32). Колуилл чаще всех в команде пасует (в среднем по 71,8 передач за 90 минут) и делает это точнее всех (92,5%).

Мареска отмечает и лидерские качества защитника. На одной из пресс-конференций Энцо заявил о желании сделать англичанина одним из капитанов: «Думаю над тем, чтобы назначить еще одного-двух капитанов. Некоторым игрокам полезно взять на себя больше ответственности. Например, Ливаю. Он молодой игрок с фантастическими качествами, я его люблю. С точки зрения ответственности он готов сделать следующий шаг. Капитанство поможет ему стать более цельным игроком».

Колуилл тоже заметил прогресс: «Я вырос как игрок и личность. В прошлом сезоне было тяжело играть почти все время на фланге, но я лучше понял задачи на этой позиции. Теперь, когда я играю в центре, понимаю, что нужно делать и мне, и крайнему защитнику. Это помогает мне действовать эффективнее».

Первый сезон в АПЛ Колуилл провел в «Брайтоне». И мог там остаться

Ливай вырос в академии «Челси». Как и многие другие выпускники лондонской школы, взрослый футбол прочувствовал в аренде.

Первая была в «Хаддерсфилде», где Колуилл выступал исключительно в центре обороны. Сезон в Чемпиошипе Ливай провел убедительно, правда, смазал концовку: в финале плей-офф срезал мяч в свои ворота, гол остался единственным в матче, и в Премьер-лигу поехал «Ноттингем».

Летом 2022-го Колуилл стал частью сделки по Кукурелье: предполагалось, что испанец и англичанин переедут на постоянной основе, но «Челси» настоял только на аренде.

На старте Колуилл почти не играл: защитника взяли под Грэма Поттера, который в сентябре укатил в «Челси». Роберто де Дзерби Ливаю не доверял, но в декабре вмешалась травма: Адама Уэбстера. Колуилл воспользовался шансом: в шести из семи следующих матчей вышел в старте, был надежен и здорово двигал мяч, причем и в ногах, и передачами.

Несмотря на покупку Бадьяшиля в январе 2023-го, руководство «Челси» через медиа заявило о желании видеть Колуилла в команде в будущем сезоне. «Брайтон» тоже хотел оставить игрока после успешной аренды, об этом не раз говорил Де Дзерби:

«Ливай – пример мужества. Мы использовали персональную опеку в этой встрече (с «Арсеналом» в мае – Спортс’’). Игроком Ливая был Эдегор. Он не давал ему свободы все 90 минут. Это и есть пример мужества».

По окончании сезона «Брайтон» пытался выкупить Колуилла у «Челси». Энди Нэйлор, главный инсайдер клуба, говорил, что «Брайтон» предлагал около 40 млн фунтов, но в «Челси» наотрез отказались и вступили в переговоры о продлении контракта Ливая. В начале августа Колуилл подписал новое соглашение с лондонцами по схеме 6+1.

Сейчас в «Челси» Ливая называют неприкасаемым – особенно ценно в эпоху, когда клуб распродает воспитанников ради финансового фэйр-плей . Такого статуса добились единицы: Джеймс, Палмер и Джексон (Коул и Николас продлили контракты до 2033 года).

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Justin Setterfield / Staff, Clive Rose / Staff, Jeff Dean / Stringer, Eddie Keogh / Stringer