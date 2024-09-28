На матче «Краснодар» – «Зенит» ожидается до 33 тысяч зрителей. Петербуржцев поддержат до 1000 болельщиков
На матче «Краснодар» – «Зенит» ожидается до 33 тысяч зрителей.
Сине-бело-голубых поддержат до 1000 болельщиков.
«Зенит» выйдет на поле в белой форме, вратарь – в желтом. Хозяева будут играть в черно-зеленой форме, вратарь – в бордовом.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
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