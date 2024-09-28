На матче «Краснодар» – «Зенит» ожидается до 33 тысяч зрителей. Петербуржцев поддержат до 1000 болельщиков

На матче «Краснодар» – «Зенит» ожидается до 33 тысяч зрителей.

Сине-бело-голубых поддержат до 1000 болельщиков.

«Зенит» выйдет на поле в белой форме, вратарь – в желтом. Хозяева будут играть в черно-зеленой форме, вратарь – в бордовом.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.