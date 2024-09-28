«Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара». Он набрал очень хороший ход и отлично играет дома и на выезде». Нигматуллин о матче 10-го тура РПЛ
Руслан Нигматуллин высказался в преддверии матча «Краснодар» — «Зенит».
Игра 10-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.
«Краснодар» набрал очень хороший ход и отлично играет у себя дома и на выезде. У команды очень хорошее движение, ведь футболисты быстро проходят центр поля и успешно действуют в атаке. Поэтому «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара», — сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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