«Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара». Он набрал очень хороший ход и отлично играет дома и на выезде». Нигматуллин о матче 10-го тура РПЛ

Руслан Нигматуллин высказался в преддверии матча «Краснодар» — «Зенит».

Игра 10-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.

«Краснодар » набрал очень хороший ход и отлично играет у себя дома и на выезде. У команды очень хорошее движение, ведь футболисты быстро проходят центр поля и успешно действуют в атаке. Поэтому «Зениту » стоит опасаться такого «Краснодара», — сказал бывший вратарь сборной России и «Локомотива».