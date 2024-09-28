Непомнящий о Дзюбе: «Акрону» повезло, что другие испугались его подписывать. Три результативных действия в 2 матчах — впечатляющий показатель»
Валерий Непомнящий оценил переход Артема Дзюбы в «Акрон».
«Не было сомнений, что Дзюба будет в порядке. Три результативных действия в двух матчах — впечатляющий показатель.
А ведь находились люди, которые уже списали Артема со счетов. И в этом плане «Акрону» повезло, что другие клубы РПЛ испугались подписывать контракт с Дзюбой. Им достался мотивированный игрок высокого класса», — сказал экс-тренер «Томи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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