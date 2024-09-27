Тедеев о Дзюбе: «Достояние российского футбола! Этим надо дорожить. Все его шутки — с добрым посылом, никого не обижает, а только поднимает всем настроение»
Две недели назад 36-летний форвард перешел в «Акрон» свободным агентом.
— Слуцкий не так давно подчеркнул: «Уверен на 100 процентов: команда, которая возьмет Дзюбу, сорвет джекпот. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте».
— Леонид Викторович — человек опытный, который хорошо знает Дзюбу. Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артеме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.
— Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы...
— Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет.
Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.
— Можете привести какую-то одну его шутку, фразу, которая уже стала хитом «Акрона»?
— Артем — человек очень веселый. Хорошо шутить могут только остроумные люди. Дзюба поддерживает высокий эмоциональный уровень в раздевалке и в личном общении. Мне это очень нравится. Но что-то конкретное я вам сейчас не приведу. Есть вещи, которые и в прессе-то не скажешь. (Улыбается.)
Самое главное, что все его шутки — с добрым посылом. Он точно никого не обижает, а только поднимает всем настроение, – сказал главный тренер «Акрона».
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