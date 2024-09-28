«Локо» органичен и способен на большее, чем «Спартак». Красно-белые только выстраивают игру». Борис Игнатьев о матче 10-го тура РПЛ
Борис Игнатьев предрек победу «Локомотива» над «Спартаком».
Команды встретятся сегодня в рамках 10-го тура Мир РПЛ.
«Обе команды ставят высокие задачи в чемпионате, имеют одни из лучших составов в лиге. Хотелось бы увидеть искрометный футбол. Для меня не важно, кто победит, но думаю, что «Локомотив».
Все очень органично выстроено у них. Они зададут приоритет в этой встрече. Ждем эту вывеску. Хотелось бы, чтобы и народ пришел, и команды показали все, на что способны. «Локомотив» способен на большее, чем «Спартак», который многое может, но только выстраивает свою игру», — сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости