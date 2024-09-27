Булыкин считает, что «Локо» обыграет «Спартак»: «Мне нравится их стратегия, когда выходят молодые российские ребята с голодными глазами. Это круче, чем 3 россиянина в составе»

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» против «Спартака».

«Должно получиться зрелищное, голевое дерби. Обе команды играют в атакующий футбол.

Я отдаю свое предпочтение «Локомотиву», потому что мне нравится стратегия, когда выходят много молодых российских ребят с голодными, горящими глазами и всего несколько иностранцев. Это намного круче, чем всего 3 россиянина в составе. Мой прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1.

Кого индивидуально отмечу? Конечно же, меня удивляет Батраков. Думаю, еще Пиняев многое покажет в этом сезоне. На самом деле в этом сезоне можно половину состава «Локомотива» выделить. У «Локомотива» на данный момент самая правильная стратегия», – сказал экс-футболист «Локомотива».