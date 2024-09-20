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  • Миранчук о переходе в МЛС: «Сначала отнесся не очень серьезно, но подумал, что играть в «Аталанте» буду меньше. Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать людей, культуру?»
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Миранчук о переходе в МЛС: «Сначала отнесся не очень серьезно, но подумал, что играть в «Аталанте» буду меньше. Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать людей, культуру?»

Алексей Миранчук высказался о причинах перехода в МЛС.

28-летний полузащитник перешел в американскую «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» этим летом. В конце прошлого сезона он выиграл с итальянцами Лигу Европы. – Как началась для тебя история с МЛС? Были ли сомнения, другие варианты в Европе, и какой аргумент «Атланты» оказался решающим?

– Приехал на предсезонку «Аталанты» – и сразу появилось это предложение. Вначале – издалека так. Признаюсь честно, изначально отнесся к нему не очень серьезно. Вроде провел неплохой сезон, впереди Лига чемпионов, то есть внешне все было нормально. Но пообщался с руководителями итальянского клуба, и мы пришли к общему знаменателю, что надо соглашаться на переход.

И «Аталанта» искала новых игроков – не то, чтобы там меняли всю команду, но вектор в трансферах стал чуть другим. И сам я подумал, что в этом сезоне игрового времени у меня будет меньше. А уходить куда-то в аренду точно не хотел.

В Италии я провел четыре с половиной хороших года. Приобрел классный опыт. И подумал – а почему нет? Почему не принять это решение? Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать новых людей, культуру? Я открытый к этому человек, а жизнь в футболе не такая длинная. Надеюсь, что у меня здесь будет много положительных эмоций.

– На первой пресс-конференции в Атланте ты сказал, что в Италии и вообще в Европе получил все, чего хотел.

– Да.

– А чего ты хотел тогда и к чему стремишься сейчас?

– Хотел, во-первых, попробовать себя в Европе, и эту мечту осуществил. А в процессе выступлений в Италии захотел выиграть трофей – это можно называть мечтой или как-то иначе, но задача такая появилась. И выиграл. Эти два пункта были моими целями, я их выполнил.

Теперь хочется постоянно играть в плей-офф, биться за чемпионство и другие титулы. И, конечно, что-то выигрывать. Потому что в конце концов футболист после карьеры, чтобы ее оценить, может только посмотреть, что он выиграл. Да, хочется и получать удовольствие от игры, но и обязательно побеждать, – сказал Миранчук.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАталанта
logoМЛС
logoсерия А Италия
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoСпорт-Экспресс
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