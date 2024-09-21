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  • Лахтер о Миранчуке: «Звездой его можно будет назвать с натяжкой, когда он будет лучшим игроком «Атланты» и пошумит. Он провалился в крепком итальянском середняке» 
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Лахтер о Миранчуке: «Звездой его можно будет назвать с натяжкой, когда он будет лучшим игроком «Атланты» и пошумит. Он провалился в крепком итальянском середняке» 

Деннис Лахтер высказался о хавбеке «Атланты» Алексее Миранчуке.

«Можно ли его называть звездой и сравнивать с Месси после его дебютного гола в ворота «Интер Майами»? Гол хороший, помог команде уйти от поражения.

Давайте сразу определим критерий оценки звезды, все познается в сравнении. Если мы берем действительно звезд, первых номеров футбола, то, наверное, Миранчук — не звезда.

Радость в принципе понятна за него, парень талантливый, вопросов нет. То, что он потенциал не раскрыл, для меня это очевидно. Мои пикировки с его агентом и с теми, кто постоянно ставил его на божницу, известны.

Нужно дальше смотреть, как он будет двигаться. Поэтому петь дифирамбы пока не стоит, можно поздравить с голом, и то, что помог в принципиальном матче, еще и с командой Месси, сравнять результат, наверное, этим купил взыскательных болельщиков «Атланты». 

Тем, кто рассказывает, что он куда-то не туда уехал – ну, уехал туда, где нашел для себя комфортное проживание и достойную оплату труда. Так как в крепком итальянском середняке он провалился, нужно называть вещи своими именами. А дальше будем смотреть.

Уровень МЛС в принципе растет, наверное, по зрелищности МЛС можно отнести к топ-лигам. Американцы как никто умеют там разгонять. Звезда? Ну, можно будет назвать его с натяжкой, когда он будет лучшим футболистом своего клуба и что-то там пошумит.

Всегда есть импульс определенный, когда человек выстреливает в новом первенстве, в новой команде. Чаще всего это не является мерилом его мастерства и класса, второй сезон обычно самый значимый, и тому у нас куча примеров. И в России, и в других странах. Поэтому нужно набраться терпения, пожелать ему удачи, чтобы карьера складывалась без травм», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Все про спорт»
logoАталанта
logoМЛС
logoсерия А Италия
Деннис Лахтер
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
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