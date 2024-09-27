Леманн выплатит 135 тысяч евро за повреждение бензопилой имущества соседа и выезд с парковки без оплаты. Прокурор заявил, что Йенс «явно считает, что он выше закона»

Йенсу Леманну придется выплатить 135 тысяч евро в виде штрафа по решению суда.

Бывший голкипер «Арсенала » и «Штутгарта » обвинялся в том, что из-за конфликта с соседом повредил его имущество бензопилой. Происшествие было зафиксировано камерой наблюдения. Йенс заранее оборвал провода, но устройство продолжило работать от аккумулятора.

К тому же в 2021 и 2022 годах Леманн дважды покидал многоэтажный паркинг в аэропорту Мюнхена без оплаты. Согласно обвинительному заключению, в первом случае он зарядил свой электромобиль Porsche, а затем проскочил под шлагбаумом вслед за другой машиной, не внеся оплату. На тот момент Йенс сэкономил свыше 300 евро.

В первый день суда, проходившего в 2023 году, Леманн признал, что вошел в гараж соседа вместе с бензопилой, но в остальном ссылался на провалы в памяти, говорил о ложных обвинениях в его адрес, попытке задавить его личность. Судья постановил оштрафовать экс-вратаря на 420 тысяч евро.

Metro передает, что сегодня состоялось заседание, на котором были рассмотрены апелляции как прокурора, добивавшегося тюремного заключения, так и самого бывшего футболиста.

Йенс признал свою вину, и сумма штрафа была снижена до 135 тысяч евро. Прокурор Штефан Кройцер заявил, что Леманн «явно считает, что он выше закона».

Адвокат экс-голкипера Флориан Уфер отметил, что его подзащитный признает ответственность: «Он пришел к соглашению с соседом, а плата за парковку была внесена».