Леманн о сборной Испании: «Команда детей, невысокие и неопытные. Технически они лучше Германии, возможно, но у их игроков мало опыта на международных турнирах»

Теги Йенс Леманн Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Йенс Леманн высказался о среднем возрасте игроков сборной Испании.

«Мы видели, что [Испания], несомненно, показала хорошие результаты на групповом этапе. Возможно, с точки зрения техники они действительно лучше нас.

Но они невысокие и неопытные. Это команда детей. У них в составе очень молодые игроки, у которых не так много опыта на международных турнирах», – сказал бывший голкипер сборной Германии в эфире Welt TV.

В пятницу Испания и Германия сыграют в 1/4 финала Евро-2024.

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46 комментариев
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Ну да, 15 лет назад испанцы чисто физухой брали)))
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Как по мне у Испании идеальный сплав талантливой молодежи и опытных футболистов типа Карвахаля, Родри и Мораты.
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Верю в Испанию! В пятницу будет триумф!👏
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Зато сб. Германии блин тащит амбал и нетехничный Мусиала. И Виртц такой же
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Ох,чую приложат немцев по полной на домашнем чемпионате.
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Не, ну так-то ведь Йенс полностью прав. Кто там высокие и с опытом? Родри наверное или Ле Норманн, а нет, наверно Фабиан Руис? Не, ну есть конечно невысокие, Карвахаль, и да опыт международных игр у него тоже, так себе, совсем ничего 5 ЛЧ всего лишь. Есть ещё мелкий и ветеранистый Хесус Навас, но и у него что за опыт, кот наплакал всего лишь чемпион мира и чемпион Европы.
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Ответ deadjoker
Ох уж эти неопытные карвахаль, Родри и лапорт
И ужасно невысокие: Родри 190, Лапорт 189
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Ответ Сергей Жарковский
Верю в Испанию! В пятницу будет триумф!👏
Я верю в Германию!
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Ох уж эти неопытные карвахаль, Родри и лапорт
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Фраза прямо просится быть распечатанной в раздевалке сборной Испании. Отличный пример, что бахвальство приносит не тот результат который ждёшь.
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Ответ Товарищ Бразаускас
И ужасно невысокие: Родри 190, Лапорт 189
И этот молодой парень, любящий Баварию, выходящий на замену, низкорослый, как его... Хоселу, вот.
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испанцы пока единственные кто играют в футбол,надеюсь победят
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Ущатают испанцы немцев
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Обидно будет проиграть детям
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Вряд-ли это поможет немцам.
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То Леман так хочет.Реальность немного будет другой.)
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Невысокие: Хави- 170, Иньеста - 170, Вилья 175 и тэдэ. 2008, 2012 - ЧЕ, 2010 - ЧМ. А опыт в таких турнирах и приобретается.
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Леманн просто малого (Ямала) заряжает, чтобы тот оформил гол в ворота Нойера, который ему в отцы годится, и стал самым юным автором гола на Евро и в плей-офф Евро. Спасибо, Йенс 🇪🇸🤝
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Зато у Германии много опыта... Опыта вылета на ранних стадиях.
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Можно по другому смотреть, у Германии самая возрастная сборная, хватит у них сил? Испанцы возьмут мяч под контроль и тот же Кросс не так хорошо без мяча как Родри. Сил хватит бегать на жаре?
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Хана Толстому духу..
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Тем унизительнее будет поражение для Леманна.
Испания вообще чуть ли не единственная сборная на чемпионате, что поддерживает стабильный уровень в каждой игре.
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из совсем не опытных собственно только Ямал, Педри и Нико уже на ЧМ играли
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Из-за этого высокомерного заявления Испания точно выйдет в 1/2
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На следующем чемпионате Европы- где те дети, обыгравшие немцев?
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Будем болеть за детей )
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Ответ Ильнур Хасанов
значит испашки станут чемпионами.
Почему ,,испашки"? Что и кто они?
Или ты презираешь их?
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Это он про Карвахаля чтоле?
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Такова тенденция, сейчас почти во всех сборных есть игроки 18-19 лет, смысла на это обрпщать внимания нет, тем более они всё равно раскатают фрицев на классе
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0
Лапорт с Родри спрятались под кровать перед Вюртцем и Муссиалой. А кооогдаааа вошел Тони / Смертельный ангел / Кросс, просто написали в штаны.
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