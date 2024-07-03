Леманн о сборной Испании: «Команда детей, невысокие и неопытные. Технически они лучше Германии, возможно, но у их игроков мало опыта на международных турнирах»
Йенс Леманн высказался о среднем возрасте игроков сборной Испании.
«Мы видели, что [Испания], несомненно, показала хорошие результаты на групповом этапе. Возможно, с точки зрения техники они действительно лучше нас.
Но они невысокие и неопытные. Это команда детей. У них в составе очень молодые игроки, у которых не так много опыта на международных турнирах», – сказал бывший голкипер сборной Германии в эфире Welt TV.
В пятницу Испания и Германия сыграют в 1/4 финала Евро-2024.
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Испания вообще чуть ли не единственная сборная на чемпионате, что поддерживает стабильный уровень в каждой игре.
Или ты презираешь их?