Леманн о сборной Испании: «Команда детей, невысокие и неопытные. Технически они лучше Германии, возможно, но у их игроков мало опыта на международных турнирах»

Йенс Леманн высказался о среднем возрасте игроков сборной Испании.

«Мы видели, что [ ], несомненно, показала хорошие результаты на групповом этапе. Возможно, с точки зрения техники они действительно лучше нас.

Но они невысокие и неопытные. Это команда детей. У них в составе очень молодые игроки, у которых не так много опыта на международных турнирах», – сказал бывший голкипер сборной в эфире Welt TV.

В пятницу Испания и Германия сыграют в 1/4 финала .

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