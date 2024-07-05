Леманн про розовые волосы Андриха: «Может, он чувствует себя женщиной. Не думаю, что это нравится тренеру и партнерам. Но нужно быть терпимым»

Теги Байер Йенс Леманн бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Роберт Андрих стиль Футбол

Йенс Леманн высказался о розовых волосах Роберта Андриха.

Полузащитник сборный Германии и «Байера» сменил стиль во второй раз за время Евро-2024.

Игрок начинал турнир с родным цветом волос, после группового этапа стал блондином, а теперь перекрасился в более яркий цвет.

«У него какие-то проблемы с личностью, что он должен так выделяться? Мне, как партнеру по команде, это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это здорово. 

Сначала были светлые волосы, теперь они розовые. Что он хочет нам этим показать? Сегодня нужно быть очень осторожным. Может быть, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень терпимым.

Но в рамках национальной футбольной сборной, которая является элитой, это, как мне кажется, в какой-то момент становится слишком», – сказал бывший голкипер сборной Германии. 

Фото: твиттер УЕФА

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88 комментариев
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Адольфа на них нет - добавил Йенс
+166
-10
+156
Ну вот, нашли главного виновника вылета - волосы Андриха
+89
-3
+86
Ну Фредди Юнгберг играл с ним, чего он удивляется?
+57
-3
+54
Ответ BoGaL
Адольфа на них нет - добавил Йенс
Адольфа Адлера?)
+27
0
+27
Леманн ничего не сказал про испанских детях?
+24
-4
+20
Он наверное красил под ту фиолетовую форму, с ней бы смотрелось, но не с белой
+18
-1
+17
Действительно выглядит как лесбиянка
+44
-28
+16
Ответ Гекдениз Кардениз
Че он опровергал когда в последствии сам сознался
«Если бы я был геем, то уже давно об этом сказал. Меня обсуждают в этом контексте несколько лет, но я не придаю этому значения. Знаете, я даже горжусь этим мнением. Я люблю моду и уверен, что гомосексуалисты разбираются в ней лучше всего. Так что это даже комплимент для меня», – говорил Юнгберг..
Сейчас Фредди женат на Натали Фостер – по иронии судьбы дама болеет за «Тоттенхэм». Влюбленные поженились в 2014 году в Лондоне, у них есть дочь и сын.
+14
0
+14
Вроде женщин с белыми волосами значительно больше, чем с фиолетовыми. Так что, по этой логике, он наоборот решил уйти от женственности.
+16
-3
+13
Ответ Spaten
Комментарий скрыт
Оставлю одно имя - Деннис Родман.
+14
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+11
Всяко лучше, чем ссать на поле.
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Ответ Никита Бухтий
Ну вот, нашли главного виновника вылета - волосы Андриха
Ну кстати первый гол его он должен был накрывать
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0
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Ответ Легато
Ну Фредди Юнгберг играл с ним, чего он удивляется?
И Эшли Коул )
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+7
В футбол, бл..дь, играть надо, нет, бл..дь, они визажистов с собой берут, стилистов, и всё в итоге про....ывают! Там же, бл..дь, надо думать, как гол забить, а он в дождь, бл...дь, свой промелированный лобок зачёсывает, чтобы он в дождь стоял! Парикмахер его расчёсывает в перерыве, – он не тренера слушает, а причёску восстанавливает в перерыве!..
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+7
Леманн как старый дед-пердед. Захотел человек покраситься в розовый − сделал. Что он хотел этим показать? Желание покрасить волосы в розовый. Вот что.
+14
-7
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Ответ Sultan Aidar
Действительно выглядит как лесбиянка
Почему и проиграли !
+11
-4
+7
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Чего чего там Юнгберг говорил?? Он наоборот опровергал.
+7
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+6
Юнбергу интересно он говорил что нибудь в Арсенале?
+6
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+4
Леманн не знает, с какой стороны набросить)))
+5
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Ответ Alexander Yavriantz
«Если бы я был геем, то уже давно об этом сказал. Меня обсуждают в этом контексте несколько лет, но я не придаю этому значения. Знаете, я даже горжусь этим мнением. Я люблю моду и уверен, что гомосексуалисты разбираются в ней лучше всего. Так что это даже комплимент для меня», – говорил Юнгберг.. Сейчас Фредди женат на Натали Фостер – по иронии судьбы дама болеет за «Тоттенхэм». Влюбленные поженились в 2014 году в Лондоне, у них есть дочь и сын.
Ну вот, разбил парню сердце. А он уж нафантазировал
+4
0
+4
Ответ гилберт
Вчера говорил.
А после матча?
+4
-1
+3
Какой-то гопник, поясняет за цвет волос))
+5
-2
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Ответ Sultan Aidar
Действительно выглядит как лесбиянка
Да, он как лесбиянка любитель женщин.
+2
0
+2
базу гонит старик
+2
0
+2
Ответ DaleCo
Вроде женщин с белыми волосами значительно больше, чем с фиолетовыми. Так что, по этой логике, он наоборот решил уйти от женственности.
Он решил уйти к Меган Рапино.
+4
-2
+2
Ответ KaaTim
Оставлю одно имя - Деннис Родман.
Этот парень бесконечно далёк от Родмана.
+3
-1
+2
Ничего не имею против людей, красящих волосы. Но отмечу, что окрашиваться по ходу большого футбольного турнира - плохая примета со времен Румынии’98
+3
-1
+2
Ответ Jenner
Старая школа негодует, но если бы сегодня Андрих забил гол, всем было бы плевать на цвет его волос.
Но он не забил, и команда проиграла. Подставился - получи.
+3
-1
+2
Вот и заслуженный вылет
+3
-1
+2
Ответ Kasztelan
А бутсы цветные тоже нельзя?
Нет.
+1
0
+1
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