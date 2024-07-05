Леманн про розовые волосы Андриха: «Может, он чувствует себя женщиной. Не думаю, что это нравится тренеру и партнерам. Но нужно быть терпимым»
Йенс Леманн высказался о розовых волосах Роберта Андриха.
Полузащитник сборный Германии и «Байера» сменил стиль во второй раз за время Евро-2024.
Игрок начинал турнир с родным цветом волос, после группового этапа стал блондином, а теперь перекрасился в более яркий цвет.
«У него какие-то проблемы с личностью, что он должен так выделяться? Мне, как партнеру по команде, это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это здорово.
Сначала были светлые волосы, теперь они розовые. Что он хочет нам этим показать? Сегодня нужно быть очень осторожным. Может быть, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень терпимым.
Но в рамках национальной футбольной сборной, которая является элитой, это, как мне кажется, в какой-то момент становится слишком», – сказал бывший голкипер сборной Германии.
Фото: твиттер УЕФА
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