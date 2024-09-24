Экс-вратарь «Арсенала» Леманн задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде после Октоберфеста
Daily Mail со ссылкой на Bild и The Sun сообщает, что бывший вратарь «Арсенала» был остановлен после посещения Октоберфеста.
Отмечается, что Леманн употреблял пиво из больших кружек во время фестиваля. Также он танцевал на скамейках в ходе Шутценфеста – соревнования по стрельбе.
Старший прокурор Анне Лейдинг заявила: «Господин Леманн был подвергнут полицейской проверке 23 сентября 2024 года около 1:30 ночи в связи с его необычным поведением за рулем автомобиля. Полицейские, как утверждается, заметили явный запах алкоголя и небезопасную манеру вождения.
Освидетельствование при помощи алкотестера не дало «пригодных» результатов, после чего был назначен анализ крови, а водительское удостоверение было изъято. Наше расследование еще не завершено. Подозрения в вождении в нетрезвом виде сохраняются».
Леманн чуть не сел в тюрьму: отделался штрафом в 420 тысяч. Пришел к соседу с бензопилой
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