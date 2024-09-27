«Барселона» может продать Араухо, если получит хорошее предложение. Клуб и защитник в состоянии «холодной войны» (Diario Sport)

«Барселона» допускает продажу Рональда Араухо ближайшей зимой.

По сведениям Diario Sport, если каталонцы получат хорошие предложения или сами найдут подходящий вариант, то предложат защитнику рассмотреть возможность трансфера.

Сам футболист пока сосредоточен на восстановлении от травмы, полученной летом, а после возвращения будет готов изучить доступные опции. Уругваец понимает, что команде нужно улучшить ситуацию с финансовым фэйр-плей. Он расстроился, когда его не зарегистрировали на новый сезон, чтобы использовать место под потолком зарплат на здорового футболиста.

Отмечается, что Араухо и «Барселона » находятся в состоянии «холодной войны». Защитник допускает продление контракта, рассчитанного до 2026 года, но не на любых условиях.