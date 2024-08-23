Тер Стеген, Араухо, де Йонг, Рафинья и Педри – капитаны «Барселоны» в этом сезоне

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Рафинья Диас Рональд Араухо Педри Футбол

«Барселона» определилась с пятеркой капитанов.

Каталонский клуб назвал пять капитанов, которые будут выполнять эту роль в нынешнем сезоне.

Это вратарь Марк-Андре тер Стеген, защитник Рональд Араухо и полузащитники Френки де Йонг, Рафинья и Педри. Их выбрали по итогам голосования команды.

В прошлом сезоне капитанами команды были Серджи Роберто, тер Стеген, Араухо и де Йонг.

31 комментарий
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Не Серхио Бускетс а Серджи Роберто был первым капитаном в прошлом сезоне.🤦 Спортс, вы же сами называли его капитаном барсы когда он уходил
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Не тот Рафинья в тегах(
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А Левандовски - полковник!
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одни из лучших! Когда то Месси был пятым капитаном, в конце Лео стал капитаном. Когла нибудь и Педри станет капитаном
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Ответ Roman
Не удивлюсь, если в следующем году Барса будет кого-нибудь из этого списка выдавливать из клуба, дабы подписать очередного "очень нужного" новичка за 60 лямов
Ну де Йонга с его зп давно пора просить на выход
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рафиня 🤣🤣🤣🤣
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Де Йонг как может быть капитаном, если клуб доит из-за подписанного спятившим предыдущим руководством кабального контракта? По-мне, его и Араухо продать надо, игроки не системообразующие, глядишь финансовое положение поправили бы…
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Как то Маловато капитанов .
Надо ещё
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Ответ Bob Spacy
3 года назад шла, а потом стала чемпионом, а потом псж с Мбаппе возила, пока Араухо не привез. сейчас тоже идет.
нет вы всё врете
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Ответ Я Гражданин Мира
Мне кажется барса идёт к дну атлантическому океану, по ближе к титанику. И это закономерно. Ибо с таким президентом-лицемером так и должно случится
3 года назад шла, а потом стала чемпионом, а потом псж с Мбаппе возила, пока Араухо не привез.

сейчас тоже идет.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Изыди!
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Ответ Bavarec-Art
Педро должен Пуйолем стать или Араухо это молодежь, которая не заматерела?
Оба и близко не выглядят новыми Пуйолями, не выдумывайте. На Педри надежда есть, но пока ещё молод.
Хотя, Де Лигт для примера уже в 19 лет Аякс в плей-офф выводил. Такая перспектива была, но что-то пошло не так.
Гюндоган должен был оставаться, получить повязку и держать всех в узде. Но, последнего мужика сами выгнали.
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Ответ risegoogmaking
Ну де Йонга с его зп давно пора просить на выход
Дак можно же попросить снизить разве нет? игрок то полезный
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Особенно Де Йонг👍
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Где же такие львы как Пуёль….
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Отдайте капитана Кубарси. Это будущий Пуйоль.
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А Рафинья тут каким боком????
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ходят слухи, Лэйс Пеппсссси будет свадебным генералом в этой шайке-лейке, на удаленке
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маловато капитанов, надо еще штуки 3 майора и пару полковников
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так Де Йонг же 2 года назад в МЮ перешел, а потом каждое ТО переходил в МЮ.
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Мне кажется барса идёт к дну атлантическому океану, по ближе к титанику.
И это закономерно.
Ибо с таким президентом-лицемером так и должно случится
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Представил Де Йонга с капитанской повязкой… 😂
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Комментарий удален модератором
ТерШтеген капитан и он это заслужил . Остальные только на бумаге , так как наврятли они проведут много времяни на поле . Рафинья за скобки - чуть ли не единственный игрок на поле , который борется весь матч .
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барселона лучший клуб в лалиге
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Самые достойные, нечего добавить 👏🏻👏🏻👏🏻
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