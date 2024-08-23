Тер Стеген, Араухо, де Йонг, Рафинья и Педри – капитаны «Барселоны» в этом сезоне

«Барселона» определилась с пятеркой капитанов.

Каталонский клуб назвал пять капитанов, которые будут выполнять эту роль в нынешнем сезоне.

Это вратарь , защитник и полузащитники , Рафинья и . Их выбрали по итогам голосования команды.

В прошлом сезоне капитанами команды были Серджи Роберто, тер Стеген, Араухо и де Йонг.