Тер Стеген, Араухо, де Йонг, Рафинья и Педри – капитаны «Барселоны» в этом сезоне
«Барселона» определилась с пятеркой капитанов.
Каталонский клуб назвал пять капитанов, которые будут выполнять эту роль в нынешнем сезоне.
Это вратарь Марк-Андре тер Стеген, защитник Рональд Араухо и полузащитники Френки де Йонг, Рафинья и Педри. Их выбрали по итогам голосования команды.
В прошлом сезоне капитанами команды были Серджи Роберто, тер Стеген, Араухо и де Йонг.
Надо ещё
сейчас тоже идет.
Хотя, Де Лигт для примера уже в 19 лет Аякс в плей-офф выводил. Такая перспектива была, но что-то пошло не так.
Гюндоган должен был оставаться, получить повязку и держать всех в узде. Но, последнего мужика сами выгнали.
И это закономерно.
Ибо с таким президентом-лицемером так и должно случится