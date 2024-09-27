Араухо вернется в декабре или январе. «Барселона» не будет торопить защитника
Рональд Араухо выйдет на поле не раньше зимы.
Защитник «Барселоны» в июле перенес операцию на бедре. Сообщалось, что он пропустит как минимум 4 месяца.
Diario Sport со ссылкой на окружение уругвайца сообщает, что он вернется в декабре или январе, конкретных сроков пока нет. Торопить Араухо не собираются, риск рецидива намерены исключить.
В прошлом сезоне Рональд принял участие в 25 матчах Ла Лиги и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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