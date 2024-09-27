Араухо вернется в декабре или январе. «Барселона» не будет торопить защитника

Рональд Араухо выйдет на поле не раньше зимы.

Защитник «Барселоны» в июле перенес операцию на бедре. Сообщалось, что он пропустит как минимум 4 месяца.

Diario Sport со ссылкой на окружение уругвайца сообщает, что он вернется в декабре или январе, конкретных сроков пока нет. Торопить Араухо не собираются, риск рецидива намерены исключить.

В прошлом сезоне Рональд принял участие в 25 матчах Ла Лиги и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .