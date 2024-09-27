Винисиус, Эндрик, Алиссон, Рафинья, Родриго, Мартинелли – в составе Бразилии на игры с Чили и Перу
Назван состав сборной Бразилии на ближайшие матчи.
В октябре Бразилия в рамках отбора на ЧМ-2026 проведет матчи против Чили и Перу.
Состав Бразилии: Алиссон, Эдерсон, Бенто, Данило, Вандерсон, Абнер, Арана, Габриэл Магальяэс, Маркиньос, Бремер, Милитао, Андре, Жерсон, Гимараэс, Пакета, Родриго, Эндрик, Мартинелли, Игор Жезус, Энрике, Рафинья, Савиньо, Винисиус.
Против Чили бразильцы сыграют 10 октября, а против Перу – 15 октября. Сборная Бразилии занимает 5-е место в группе в отборе.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
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