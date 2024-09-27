Беллингем о чемпионстве «Реала»: «Мы вместе смотрели игру «Барселоны», пили вино. Когда «Жирона» забивала, помещение взрывалось от восторга»

Джуд Беллингем рассказал о чемпионстве в составе «Реала».

«Мы все вместе смотрели матч «Барселоны» с «Жироной» (2:4), с нашими семьями. Все было прекрасно. Мы пили вино и наслаждались компанией. Было здорово.

И всякий раз, когда «Жирона » забивала, помещение взрывалось от восторга», – сказал полузащитник «Реала ».