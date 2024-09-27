Беллингем о чемпионстве «Реала»: «Мы вместе смотрели игру «Барселоны», пили вино. Когда «Жирона» забивала, помещение взрывалось от восторга»
Джуд Беллингем рассказал о чемпионстве в составе «Реала».
«Мы все вместе смотрели матч «Барселоны» с «Жироной» (2:4), с нашими семьями. Все было прекрасно. Мы пили вино и наслаждались компанией. Было здорово.
И всякий раз, когда «Жирона» забивала, помещение взрывалось от восторга», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Джуда Беллингема
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