Слуцкий потерпел второе поражение во главе «Шанхай Шеньхуа» – от «Шанхай Порт» в полуфинале Кубка Китая

Леонид Слуцкий потерпел второе поражение в Китае.

«Шанхай Шеньхуа » под руководством российского специалиста потерпел поражение от «Шанхай Порт » в полуфинале Кубка Китайской футбольной ассоциации (2:3) и вылетел из турнира.

Это был 32-й матч Слуцкого во главе «Шанхай Шеньхуа». На его счету 26 побед, 4 ничьих и 2 поражения. Общий счет этих матчей – 81:24.

28 сентября (суббота) «Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Циндао Хайню» в чемпионате Китая – игру в прямом эфире смотрите на Спортсе’’, начало в 10:30 мск. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.