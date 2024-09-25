Роналду – Варану, ушедшему из футбола: «Отличная карьера, брат, ты легенда футбола!»
Криштиану Роналду обратился к Рафаэлю Варану, завершившему игровую карьеру.
Экс-защитник сборной Франции играл вместе с португальцем за «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Сегодня 31-летний игрок объявил об уходе из футбола.
«Отличная карьера, ты легенда футбола! Удачи во всем, брат, надеюсь скоро увидеть тебя», – написал Роналду под прощальным постом француза в инстаграме.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Рафаэля Варана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости