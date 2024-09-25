Роналду – Варану, ушедшему из футбола: «Отличная карьера, брат, ты легенда футбола!»

Криштиану Роналду обратился к Рафаэлю Варану, завершившему игровую карьеру.

Экс-защитник сборной Франции играл вместе с португальцем за «Реал » и «Манчестер Юнайтед ». Сегодня 31-летний игрок объявил об уходе из футбола.

«Отличная карьера, ты легенда футбола! Удачи во всем, брат, надеюсь скоро увидеть тебя», – написал Роналду под прощальным постом француза в инстаграме.