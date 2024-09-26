Хэмилтон выбрал между Месси и Роналду: «Месси. Они оба потрясающие, но я фанат Лионеля»
Льюис Хэмилтон сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Роналду?
– Месси. Они оба потрясающие, но, в конце концов, я фанат Месси, – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: First Sportz
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