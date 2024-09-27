Спартак Гогниев: «Нужно расширять РПЛ до 18 команд, а Первую лигу – до 20, чтобы популяризовать футбол. У нас много перспективных игроков без практики, потому что все играют на результат»

Спартак Гогниев призвал расширить Мир РПЛ и Мелбет Первую лигу.

«Мое мнение: чтобы популяризировать футбол в нашей стране, нужно расширять Премьер-лигу до 18 команд, а Первую лигу – до 20. Потому что у нас очень много молодых и перспективных футболистов, которым, к сожалению, не дается игровая практика, потому что все играют на результат.

А если в высших лигах будет больше команд, то получается, что уже 100 футболистов будут на этом уровне тренироваться и о себе заявлять. Потому что сейчас таких игроков мало», – сказал главный тренер «Алании».