Спартак Гогниев: «Нужно расширять РПЛ до 18 команд, а Первую лигу – до 20, чтобы популяризовать футбол. У нас много перспективных игроков без практики, потому что все играют на результат»
Спартак Гогниев призвал расширить Мир РПЛ и Мелбет Первую лигу.
«Мое мнение: чтобы популяризировать футбол в нашей стране, нужно расширять Премьер-лигу до 18 команд, а Первую лигу – до 20. Потому что у нас очень много молодых и перспективных футболистов, которым, к сожалению, не дается игровая практика, потому что все играют на результат.
А если в высших лигах будет больше команд, то получается, что уже 100 футболистов будут на этом уровне тренироваться и о себе заявлять. Потому что сейчас таких игроков мало», – сказал главный тренер «Алании».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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