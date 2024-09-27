Гогниев об иностранных тренерах: «Хотел бы, чтобы Гвардиола приехал в РПЛ, но пока таких как он нет. Если это квалифицированные специалисты, то супер»

Спартак Гогниев высказался об иностранных тренерах в РПЛ.

«Я не против иностранных тренеров, если они приезжают и учат наших футболистов. Если это квалифицированные специалисты, то это супер. Потому что они привносят новшества. А бывает иностранный тренер приходит и ничего сверхъестественного не делает.

Я за то, чтобы иностранцы были, потому что мы тоже растем. Всегда привожу такой пример: я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал поработать в РПЛ – хочется посмотреть на его методы работы, но к сожалению, пока таких как он нет. Есть тренеры реально сильные иностранные тренеры, которые приходят в наш чемпионат. Но российские тренеры должны быть на виду, потому что у нас очень хорошая тренерская школа, очень много квалифицированных специалистов, но не так много команд, в которых можно работать и показывать результат», – сказал главный тренер «Алании ».