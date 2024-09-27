«А если ты ребенка убьешь, попадешь в голову?» Эррера раскритиковал фанатов «Атлетика», бросавших файеры в болельщиков «Ромы»
Болельщики испанского клуба во время матча Лиги Европы, проходившего в Риме, бросали в людей, болеющих за хозяев, файеры.
«У нас странное чувство, потому что мы провели хорошую игру, набрали очко, но все омрачено тем, что мы все видели. Я понимаю, что в момент накала страстей проявляются худшие качества людей в форме оскорблений, но бросать файеры, способные кого-нибудь убить, мне в голову не приходит. От этого кровь в жилах стынет, подобному нет объяснения.
Файеры создают красивое освещение, но когда они попадают в руки тому, кто бросает их кому-то в голову, – такое нужно исключить.
Человек, бросающий файер, который может попасть кому-то в голову и убить... А что, если ты убьешь ребенка или еще кого-нибудь? Этому нет оправдания», – сказал полузащитник в интервью Cadena SER.
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