«А если ты ребенка убьешь, попадешь в голову?» Эррера раскритиковал фанатов «Атлетика», бросавших файеры в болельщиков «Ромы»

Андер Эррера остался недоволен поведением фанатов «Атлетика» на игре с «Ромой».

Болельщики испанского клуба во время матча Лиги Европы , проходившего в Риме, бросали в людей, болеющих за хозяев, файеры.

«У нас странное чувство, потому что мы провели хорошую игру, набрали очко, но все омрачено тем, что мы все видели. Я понимаю, что в момент накала страстей проявляются худшие качества людей в форме оскорблений, но бросать файеры, способные кого-нибудь убить, мне в голову не приходит. От этого кровь в жилах стынет, подобному нет объяснения.

Файеры создают красивое освещение, но когда они попадают в руки тому, кто бросает их кому-то в голову, – такое нужно исключить.

Человек, бросающий файер, который может попасть кому-то в голову и убить... А что, если ты убьешь ребенка или еще кого-нибудь? Этому нет оправдания», – сказал полузащитник в интервью Cadena SER.