Иньяки Уильямс о том, что Нико не ушел в «Барселону»: «Он принял верное решение»
Иньяки Уильямс поддержал решение Нико Уильямса не переходить в «Барселону».
«Очень долгое и тяжелое лето. Лето, во время которого приходилось принимать решения.
По прошествии нескольких месяцев я пришел к выводу, что он принял верное решение.
Теперь у нас есть мечта, которую нужно воплотить в жизнь. Мало кому в нашей команде посчастливилось выступать в еврокубках в составе «Атлетика», и мы собираемся исполнить мечту многих», – отметил нападающий.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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