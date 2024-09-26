Иньяки Уильямс о том, что Нико не ушел в «Барселону»: «Он принял верное решение»

Иньяки Уильямс поддержал решение Нико Уильямса не переходить в «Барселону».

«Очень долгое и тяжелое лето. Лето, во время которого приходилось принимать решения.

По прошествии нескольких месяцев я пришел к выводу, что он принял верное решение.

Теперь у нас есть мечта, которую нужно воплотить в жизнь. Мало кому в нашей команде посчастливилось выступать в еврокубках в составе «Атлетика », и мы собираемся исполнить мечту многих», – отметил нападающий.