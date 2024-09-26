Довбик забил за «Рому» в 3-м матче подряд. Украинец был лучшим бомбардиром прошлой Ла Лиги
Артем Довбик забил в трех из шести матчей за «Рому».
Сегодня форвард открыл счет в игре с «Атлетиком» в Лиге Европы, воспользовавшись передачей Анхелиньо на 32-й минуте.
Украинец забил в третьей игре подряд. Ранее он поразил ворота «Дженоа» и «Удинезе» в Серии А.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира Ла Лиги в сезоне-2023/24 можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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