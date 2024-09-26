Довбик забил за «Рому» в 3-м матче подряд. Украинец был лучшим бомбардиром прошлой Ла Лиги

Артем Довбик забил в трех из шести матчей за «Рому».

Сегодня форвард открыл счет в игре с «Атлетиком » в Лиге Европы , воспользовавшись передачей Анхелиньо на 32-й минуте.

Украинец забил в третьей игре подряд. Ранее он поразил ворота «Дженоа» и «Удинезе» в Серии А.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Ла Лиги в сезоне-2023/24 можно ознакомиться здесь .