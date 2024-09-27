Тренер «Ромы» Юрич про 1:1 с «Атлетиком»: «Жаль, что не удержали победу – в первом тайме мы создали много моментов»
Иван Юрич оценил ничью с «Атлетиком» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы.
«Эпизодами был отличный футбол. Во втором тайме они начали прессинговать, и нам пришлось немного помучиться, хотя явных голевых моментов у них не было.
Жаль, что не удержали победу («Атлетик» сравнял счет на 85-й минуте – Спортс”) – в первом тайме мы создали много моментов. Но было много и положительных вещей», – сказал главный тренер «Ромы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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