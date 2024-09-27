Каррера после увольнения из «Асколи»: «Рассмотрю предложение из России, если поступит. Готов к новым вызовам»
Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложения из России.
Ранее 60-летний бывший тренер «Спартака» был уволен из «Асколи», играющего в итальянской Серии С. Его команда занимала десятое место после шести туров.
В 2017 году итальянский специалист привел московский клуб к победе в чемпионате России.
«Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю», – заявил Массимо Каррера.
«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости