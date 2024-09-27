Каррера после увольнения из «Асколи»: «Рассмотрю предложение из России, если поступит. Готов к новым вызовам»

Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложения из России.

Ранее 60-летний бывший тренер «Спартака » был уволен из «Асколи », играющего в итальянской Серии С. Его команда занимала десятое место после шести туров.

В 2017 году итальянский специалист привел московский клуб к победе в чемпионате России.

«Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю», – заявил Массимо Каррера .

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры