Каррера о вылете Италии с Евро: «Самая слабая сборная, которую я когда-либо видел. Они играли без идей и злости!»
Массимо Каррера прокомментировал вылет сборной Италии с Евро.
Итальянцы проиграли Швейцарии со счетом 0:2 и покинули турнир на стадии 1/8 финала.
«Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел.
Не знаю почему, но они играли без идей и злости!» – сказал бывший главный тренер «Спартака», игравший за «Ювентус» и «Аталанту».
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И ведь никто от этого состава не ждал победы, правильно?
Считаю, что этот СОСТАВ мог и должен был выходить до 1/4 или 1/2, и уж тем более обыгрывать швейцаров, где в составе 2-3 сильных игрока, а остальные просто добротные футболисты из средних клубов типа Болоньи или Торино.
Полная вина Спалетти, который за почти год не поставил игру, провалил физические и ментальные аспекты. Ребята просто не знали что делать и как взаимодействовать между собой.
Всегда говорил, что Лучано очень своеобразный и специфичный персонаж. Все помнят его чемпионство с Наполи, но забывают его провалы в еврокубках например.
Не тренер для сборной он, нужен кто-то вроде Анчелотти.
Вполне могли спросить Алешку Терминатора или Игоря Новикова !
Хотя , как эксперты-аналитики они даже сильнее !
Оно понятно, что с Кьелом и Боном было бы лучше, но нет их, и тут не только к лудоману нашему вопрос, почему он прощелкал Фройлера, но и к тренеру - почему люди не знают, что им на поле делать.