Каррера о вылете Италии с Евро: «Самая слабая сборная, которую я когда-либо видел. Они играли без идей и злости!»

Теги Спартак Асколи Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Д2 Италия Д3 Италия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера прокомментировал вылет сборной Италии с Евро.

Итальянцы проиграли Швейцарии со счетом 0:2 и покинули турнир на стадии 1/8 финала.

«Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел.

Не знаю почему, но они играли без идей и злости!» – сказал бывший главный тренер «Спартака», игравший за «Ювентус» и «Аталанту».

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41 комментарий
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Тренер Спартака вынес тренера Зенита

спорст учись
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Он не одинок в своём мнении
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Да, итальянцам всегда была присуща спортивная злость. Даже когда игры особо не было, это выручало. Взять хотя бы финал прошлого Евро. В общем игра могла быть далеко не всегда, но такого безволия прежде не было.
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Скорость, качество, идеи - одно дело. Но у них абсолютно нет характера. Это просто набор бесхребетных исполнителей, вот и все. Один Джака имеет характера больше, чем вся итальянская сборная.
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Удивляет мнение, что якобы у итальянцев слабый состав и тд и тп. Ну согласен, состав не самый сильный в истории, но неужели этот состав хуже швейцарцев, или хорватов с которыми отыгрались на 98 минуте? Я вам более скажу, именно по именам - этот состав не сильно слабее испанцев. Я именно про игроков, которые занимают первые роли в своих клубах, а не про игру, который поставил тренер.
И ведь никто от этого состава не ждал победы, правильно?

Считаю, что этот СОСТАВ мог и должен был выходить до 1/4 или 1/2, и уж тем более обыгрывать швейцаров, где в составе 2-3 сильных игрока, а остальные просто добротные футболисты из средних клубов типа Болоньи или Торино.

Полная вина Спалетти, который за почти год не поставил игру, провалил физические и ментальные аспекты. Ребята просто не знали что делать и как взаимодействовать между собой.

Всегда говорил, что Лучано очень своеобразный и специфичный персонаж. Все помнят его чемпионство с Наполи, но забывают его провалы в еврокубках например.

Не тренер для сборной он, нужен кто-то вроде Анчелотти.
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Сыр без макарон идёт дальше
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Ответ Игорь Новиков
Лидеров, ветеранов не нашлось. Или молодежь, или середняки в составе.
Вот с ветеранами тоже неожиданно, ибо для сборной Италии всегда были характерны суровые ветераны в защите. От Барези до Кьеллини. Странно что сейчас они закончились.
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Ответ Fulyan
Удивляет мнение, что якобы у итальянцев слабый состав и тд и тп. Ну согласен, состав не самый сильный в истории, но неужели этот состав хуже швейцарцев, или хорватов с которыми отыгрались на 98 минуте? Я вам более скажу, именно по именам - этот состав не сильно слабее испанцев. Я именно про игроков, которые занимают первые роли в своих клубах, а не про игру, который поставил тренер. И ведь никто от этого состава не ждал победы, правильно? Считаю, что этот СОСТАВ мог и должен был выходить до 1/4 или 1/2, и уж тем более обыгрывать швейцаров, где в составе 2-3 сильных игрока, а остальные просто добротные футболисты из средних клубов типа Болоньи или Торино. Полная вина Спалетти, который за почти год не поставил игру, провалил физические и ментальные аспекты. Ребята просто не знали что делать и как взаимодействовать между собой. Всегда говорил, что Лучано очень своеобразный и специфичный персонаж. Все помнят его чемпионство с Наполи, но забывают его провалы в еврокубках например. Не тренер для сборной он, нужен кто-то вроде Анчелотти.
Спалетти мог давать результаты только на длинной дистанции. В кубках он слабоват, т.к. не умеет выдавать максимум в конкретном матче.
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Ответ arspurs9
Скорость, качество, идеи - одно дело. Но у них абсолютно нет характера. Это просто набор бесхребетных исполнителей, вот и все. Один Джака имеет характера больше, чем вся итальянская сборная.
Может в этом вина тренера, раз все хором показали бесхарактерность?
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С хорватами отскочили на 98 минуте, здесь судья не помог
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Карреру надо было ставить в сборную, у него бы получилось.
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Ответ nerol
Он не одинок в своём мнении
Вот я про то !
Вполне могли спросить Алешку Терминатора или Игоря Новикова !
Хотя , как эксперты-аналитики они даже сильнее !
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Спаллетти совершенно не кубковый тренер.
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Спартаковская тренерская школа сегодня была сильнее Зенитовской. Каррера все понимает
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Просто Якин отомстил Спалетти за хамство в адрес Руя Витории
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Ответ Разрыв Пуканов
Спалетти мог давать результаты только на длинной дистанции. В кубках он слабоват, т.к. не умеет выдавать максимум в конкретном матче.
Согласен, причем в первый сезон с Наполи он не ахти себя как показал.
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кризис в Ювентусе = кризис в сборной
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Это наверное до жути унизительно играть за сборную Италии и оказаться самой слабой из них. Представил себя на месте этих игроков…
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Массимо, потому что не ты эту сборную возглавлял, например. С Каррерой – человеком-трофеем они точно боролись бы за чемпионство.
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Человек, тренировавший футболистов Спартака, кое-что понимает в безволии)
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Ответ Nba today games
Тренер Спартака вынес тренера Зенита спорст учись
Точно не скопировал коммент
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Ответ Fulyan
Удивляет мнение, что якобы у итальянцев слабый состав и тд и тп. Ну согласен, состав не самый сильный в истории, но неужели этот состав хуже швейцарцев, или хорватов с которыми отыгрались на 98 минуте? Я вам более скажу, именно по именам - этот состав не сильно слабее испанцев. Я именно про игроков, которые занимают первые роли в своих клубах, а не про игру, который поставил тренер. И ведь никто от этого состава не ждал победы, правильно? Считаю, что этот СОСТАВ мог и должен был выходить до 1/4 или 1/2, и уж тем более обыгрывать швейцаров, где в составе 2-3 сильных игрока, а остальные просто добротные футболисты из средних клубов типа Болоньи или Торино. Полная вина Спалетти, который за почти год не поставил игру, провалил физические и ментальные аспекты. Ребята просто не знали что делать и как взаимодействовать между собой. Всегда говорил, что Лучано очень своеобразный и специфичный персонаж. Все помнят его чемпионство с Наполи, но забывают его провалы в еврокубках например. Не тренер для сборной он, нужен кто-то вроде Анчелотти.
Очень точный комментарий.
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Ответ Lospinmaps
В Европе скоро будут все команды равны - посмотрите на идентичность игроков .Идёт смешение и размывание кровей, национальный признак как футбольной нации будет размыааться .Если бы мы умели играть в футбол, то на основе нашей государственной скоепности ,мы могли рассчитывать на лидерство .Но...мы всегда были деревянными в этом плане .Правоприемниками советских успехов в футболе стали украинцы и грузины. На данный момент грузины - в большей степени)
Комментарий удален модератором
Ответ Fulyan
Удивляет мнение, что якобы у итальянцев слабый состав и тд и тп. Ну согласен, состав не самый сильный в истории, но неужели этот состав хуже швейцарцев, или хорватов с которыми отыгрались на 98 минуте? Я вам более скажу, именно по именам - этот состав не сильно слабее испанцев. Я именно про игроков, которые занимают первые роли в своих клубах, а не про игру, который поставил тренер. И ведь никто от этого состава не ждал победы, правильно? Считаю, что этот СОСТАВ мог и должен был выходить до 1/4 или 1/2, и уж тем более обыгрывать швейцаров, где в составе 2-3 сильных игрока, а остальные просто добротные футболисты из средних клубов типа Болоньи или Торино. Полная вина Спалетти, который за почти год не поставил игру, провалил физические и ментальные аспекты. Ребята просто не знали что делать и как взаимодействовать между собой. Всегда говорил, что Лучано очень своеобразный и специфичный персонаж. Все помнят его чемпионство с Наполи, но забывают его провалы в еврокубках например. Не тренер для сборной он, нужен кто-то вроде Анчелотти.
Так вот именно, как будто все сборные играют и выигрывают как есть, и только Италии необходимы супертопы, иначе никак. Удивляют все эти перечисления легенд, мол, у тренера же нет Пирло и Тотти, чего вы ждете. Ну так на то он и тренер, чтобы выжать максимум из состава, причем довольно неплохого состава, а иначе зачем мы вообще играем, давайте просто отдадим кубок Англии за то, что у них много звезд))
Оно понятно, что с Кьелом и Боном было бы лучше, но нет их, и тут не только к лудоману нашему вопрос, почему он прощелкал Фройлера, но и к тренеру - почему люди не знают, что им на поле делать.
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Ответ Артем Журавский
В 2017-ом к отбору на ЧМ была самая слабая сборная Италии
Её не все видели, т.к. она не вышла в финальный турнир.
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Ответ idemidov
Вот с ветеранами тоже неожиданно, ибо для сборной Италии всегда были характерны суровые ветераны в защите. От Барези до Кьеллини. Странно что сейчас они закончились.
Да. Думаю, это одна из причин провала. Когда у тебя Доннарумма - главная звезда и самый опытный игрок - это о многом говорит.
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Это был лёгкий троллинг )
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Ответ idemidov
Да, итальянцам всегда была присуща спортивная злость. Даже когда игры особо не было, это выручало. Взять хотя бы финал прошлого Евро. В общем игра могла быть далеко не всегда, но такого безволия прежде не было.
Лидеров, ветеранов не нашлось. Или молодежь, или середняки в составе.
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Наверное, какая-нибудь ОПГ Camomilla постаралась
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Тут тренерская победа, Спагетти не смог изменить рисунок игры. И поэтому всё так произошло. Сборная Италии по качеству исполнителей точно не уступает, но схему сломать не получалось в центре было всё очень компактно, а во фланги и полуфланги выходить числом даже не пробовали. Один в один защитники Швейцарии почти не проигрывали, а если и проигрывали то работала подстраховка. Потеряв мяч итальянцы не показывали никакого контерпресинга, а пытались перестраиваться при этом получались свободные зоны и счёт мог быть и крупней. Это чисто моё мнение. Якин видимо точно понимал как играть с этой Италией, Спагетти за 90 мин так и не понял что делать.
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