Каррера о вылете Италии с Евро: «Самая слабая сборная, которую я когда-либо видел. Они играли без идей и злости!»

Массимо Каррера прокомментировал вылет сборной Италии с Евро.

Итальянцы проиграли со счетом 0:2 и покинули турнир на стадии 1/8 финала.

«Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел.

Не знаю почему, но они играли без идей и злости!» – сказал бывший главный тренер « », игравший за «Ювентус» и «Аталанту».

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