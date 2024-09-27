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  • Личка о судействе в РПЛ: «Не разочаровывает, в АПЛ иногда хуже ошибаются. Нравится как судят в Бразилии, Аргентине. Арбитр говорит: «Вставай» – и больше на игрока не реагирует»
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Личка о судействе в РПЛ: «Не разочаровывает, в АПЛ иногда хуже ошибаются. Нравится как судят в Бразилии, Аргентине. Арбитр говорит: «Вставай» – и больше на игрока не реагирует»

Марцел Личка заявил, что арбитры в России не хуже, чем в Англии.

«Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ – в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи. Главное, чтобы арбитры анализировали свои ошибки.

Мне, например, нравится судейство в Бразилии и в Аргентине. Когда игрок падает, судья говорит: «Вставай» – и больше никак на него внимания не обращает. Там судьи более уверенно себя ведут», – заявил главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Аргентина
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
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