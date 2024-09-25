Личка о 6 очках до «Зенита»: «Было и 9 в том году. «Динамо» может сделать серию из пяти побед подряд»

Марцел Личка высказался об отставании от лидирующего «Зенита».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 17 очками и отстает от петербуржской команды на 6 баллов.

«До «Зенита » шесть очков? Было и девять в том году. Стараемся, работаем, мы не собираемся сдаваться. У нас впереди игра с ЦСКА, а «Зенит» с «Краснодаром» будет играть.

Конечно, «Зенит» – это сильная команда, с опытом. Но и мы можем сделать серию из пяти побед подряд», – сказал главный тренер «Динамо ».