Личка о 6 очках до «Зенита»: «Было и 9 в том году. «Динамо» может сделать серию из пяти побед подряд»
Марцел Личка высказался об отставании от лидирующего «Зенита».
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 17 очками и отстает от петербуржской команды на 6 баллов.
«До «Зенита» шесть очков? Было и девять в том году. Стараемся, работаем, мы не собираемся сдаваться. У нас впереди игра с ЦСКА, а «Зенит» с «Краснодаром» будет играть.
Конечно, «Зенит» – это сильная команда, с опытом. Но и мы можем сделать серию из пяти побед подряд», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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