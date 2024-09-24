Личка об игре «Динамо»: «Не хочу цирка. Нужны острота и скорость, а не 150 пяток и прокидывания между ног при 2:0»
Марцел Личка рассказал, чего требует от игроков «Динамо» на поле.
– Как команда восприняла ваши слова про цирк после предыдущего матча?
– Я сказал команде то же самое, что и на пресс-конференции после игры с «Ахматом». Я не хочу цирка, хочу больше остроты и скорости. Будешь выигрывать 3:0, можешь что-то придумать. Но не при 1:0 и 2:0.
Надо играть в футбол быстро и остро, а не 150 пяток показывать и не давать в дыру прокидывать мяч между ног при 2:0, – сказал главный тренер «Динамо».
Личка о 4:2 с «Ахматом»: «Рабона Скопинцева – цирк, его на Красной площади показывать, а не на стадионе, игроки бьют как я, как бабушка. «Динамо» не показало уровень команды, которая хочет быть в тройке»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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