Личка об игре «Динамо»: «Не хочу цирка. Нужны острота и скорость, а не 150 пяток и прокидывания между ног при 2:0»

Марцел Личка рассказал, чего требует от игроков «Динамо» на поле.

– Как команда восприняла ваши слова про цирк после предыдущего матча?

– Я сказал команде то же самое, что и на пресс-конференции после игры с «Ахматом». Я не хочу цирка, хочу больше остроты и скорости. Будешь выигрывать 3:0, можешь что-то придумать. Но не при 1:0 и 2:0.

Надо играть в футбол быстро и остро, а не 150 пяток показывать и не давать в дыру прокидывать мяч между ног при 2:0, – сказал главный тренер «Динамо».

Личка о 4:2 с «Ахматом»: «Рабона Скопинцева – цирк, его на Красной площади показывать, а не на стадионе, игроки бьют как я, как бабушка. «Динамо» не показало уровень команды, которая хочет быть в тройке»