Как там Миранчук в «‎Сьоне»? Уже мог забить, зарабатывает сильно больше всех

Клуб отвергает сравнения с Балотелли.

Переход Антона Миранчука в швейцарский «‎Сьон» – одна из самых неожиданных сделок летнего трансферного окна. Бывший полузащитник «Локомотива» подписал двухлетний контракт и уже дебютировал в чемпионате Швейцарии: отыграл час против лидера сезона «Лугано» (0:0).

Илья Коваль рассказывает главное о первом месяце Миранчука в Европе.

Швейцария – внезапный вариант даже для Миранчука. В «‎Сьоне» проверяли аполитичность Антона

Перед дебютом за «Сьон» Миранчук пообщался со швейцарскими медиа. Говорил на английском – оказалось, знает его по той же причине, что и брат: «‎В школе я был не очень прилежным учеником, приобрел только базовые знания в английском. Больше выучил, слушая музыку и общаясь с англоговорящими игроками «‎Локо».

Антон признался, что не ожидал переезда в Швейцарию: «Я никогда не подумал бы, что буду играть в Швейцарии. Не знаю уровня лиги. Мне говорили, что игра здесь интенсивная, силовая, что-то похожее на Бундеслигу. Тренируюсь дважды в день, чтобы быть готовым».

Миранчук рассказал, что с его агентом связались Барт и Кристиан Константин (спортивный директор и президент «‎Сьона») – предложение Антон обсуждал с братом, женой и Антоном Митрюшкиным, игравшим за «‎Сьон» во второй половине 2010-х. «‎Он сказал, что провел здесь замечательные годы, даже свой лучший период в карьере. Когда я это услышал, то сказал себе: «Почему бы не поехать туда?», – объяснял причины выбора Миранчук.

Спортивный директор Барт Константин сопровождал Миранчука на интервью для Blick и Le Nouvelliste . Причина очевидна: все вопросы о политике можно было адресовать только Константину.

«‎Если бы не сложившаяся ситуация, Миранчук не играл бы у нас. Нужно говорить правду. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В России игроки хорошо зарабатывают, для нас они недосягаемы. Но обстоятельства сложились так, что Антон перешел к нам.

Некоторые клубы не хотят иметь дела с Россией. Эта ситуация – не вина футболистов. Но было бы глупо лишать себя игроков такого уровня. Мы подписали футболиста, а не шпиона. Антон был без контракта, и мы не платили за трансфер российскому клубу.

Антон – парень с ценностями, мы изучили его характер и личность. Он абсолютно нейтрален и никогда не высказывался о таких вещах. Если это было бы не так, его здесь не было бы».

Миранчук только добавил: «‎No politics (Никакой политики – Спортс’’)».

Вероятно, Миранчук получает гораздо больше остальных игроков «‎Сьона». Поэтому Антона сравнивают с Балотелли – болельщики сжигали футболки Марио

Миранчук – один из самых высокооплачиваемых игроков швейцарской лиги. Российские инсайдеры и швейцарские медиа писали о зарплате 1,5 млн евро с учетом бонусов – больше в Швейцарии зарабатывает только вернувшийся в «‎Базель» Джердан Шакири (1,8 млн евро по данным медиахолдинга CH Media). Константин говорит, что данные инсайдеров завышены:

«‎Видел в некоторых статьях фантастические цифры. Они сильно завышены. Конечно, игроку класса Миранчука положена определенная зарплата, но она не идет в полное несоответствие с остальной командой».

По данным Capology, средняя зарплата в «‎Сьоне» – 77 тысяч евро в год. Сомнительно, что Миранчук не внес дисбаланс в общую платежку.

Два года назад «‎Сьон» уже взрывал трансферный рынок, подписав Марио Балотелли. Получилось ужасно: за 2,8 млн евро в год итальянец забил 6 голов в 18 матчах и, конечно, много скандалил. «‎Сьон» вылетел из Суперлиги, а фанаты сжигали футболки Балотелли.

Логично, что сейчас «‎Сьон» открещивается от любых параллелей между подписаниями Балотелли и Миранчука.

«Cитуация Миранчука совершенно другая. У него и Марио разный бэкграунд и несопоставимая зарплата. Между ним и Марио – день и ночь. Мы изучили все об Антоне. Его карьеру, то, что он может дать нам на поле, его последний пас, который взламывает линии. За пределами поля он простой парень», – говорит Константин.

Тренер Дидьо Тало тоже спокоен: «‎Миранчук – рассудительный парень. Он здесь, чтобы пахать, не увиливает от работы. Он будет тренироваться с понедельника по пятницу, чтобы играть в субботу. К тому же, по моему мнению, есть только один Балотелли. Мы не должны жить с психозом в страхе повторения сценария».

Главная задача «‎Сьона», вернувшегося в швейцарскую элиту, по словам Тало, – закрепиться в ней. Антон высказывается амбициознее: «Хочу праздновать с клубом успехи, по возможности выиграть трофей. Для этого и играют в футбол».

Пока «‎Сьон» начал хорошо: после семи туров пятое место в лиге, отставание от лидеров – всего три очка. А Миранчук уже дебютировал за новый клуб и осваивается на новом месте. Пока он живет один в гостинице, но скоро к Антону приедет семья – жена с маленьким сыном. «С нетерпением жду этого. Тогда будем искать квартиру в регионе».

Как прошел дебют Миранчука за «‎Сьон»?

За неделю до матча с «‎Лугано» Миранчук не попал в заявку на кубковую игру с «‎Ювентусом Цюрих». «‎Антону надо набрать кондиции, последние два месяца он тренировался индивидуально», – объяснял Дидье Толо.

После «‎Лугано» Толо говорил, что выход Миранчука тоже не планировался, но травмировался атакующий полузащитник Кевин Буа. В итоге Антон появился в старте на позиции десятки в 4-2-3-1. Несмотря на спонтанный дебют, Миранчук мог забить уже в первом тайме. На 24-й минуте Антон здорово открылся в центре штрафной под прострел с правого фланга. Защитник «‎Лугано» Антониос Пападопулос сначала заблокировал удар Миранчука, а затем и добивание от другого игрока «‎Сьона».

Этот удар – главный хайлайт Миранчука с «Лугано». В целом Антон был не очень заметен: всего 12 передач (точность 67%) и тот самый единственный удар. «‎Сьон» мало владел мячом (32%), а когда атаковал, делал это через правый фланг, а не середину.

Карта передач и созданной угрозы «‎Сьона» против «‎Лугано». Миранчук – под №10. Данные Opta в обработке аналитика Бена Гриффиса

Миранчук поучаствовал и в опасном моменте у ворот «‎Сьона»: в первом тайме потерял мяч у своей штрафной, не отдав передачу назад сразу после приема. Второе касание Миранчук уже не сделал, но пронесло: удар игрока «‎Лугано» прошел мимо ворот.

«Честно говоря, интенсивность была очень высокой. Соперник очень хорошо владел мячом и доставлял нам проблемы в обороне. Мне нужно понять, как играют в футбол в Швейцарии. Здесь непросто, много единоборств», – сказал Миранчук после первого матча.

Толо спокойно оценил не самый яркий дебют Антона: «‎Я сказал ему, что провести час на поле, когда ты два месяца тренировался самостоятельно, а здесь находишься всего десять дней, – это уже неплохо. Не думаю, что Миранчук очень доволен игрой, но ему не нужно зацикливаться на этом. Антону нужно адаптироваться к команде, а команде – узнать его качества. На это потребуется время».

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Фото: FC Sion