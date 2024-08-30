Ещенко на вопрос о том, осознал ли Каррера ошибку после перевода Андрея в дубль: «Осознал, мне кажется. Но я бы не назвал это ошибкой. Он привел «Спартак» к чемпионству»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

Андрей Ещенко высказался о встрече Массимо Карреры и Дениса Глушакова.

Во время выступления за «Спартак» Глушаков и Ещенко были переведены в дубль из‑за лайков к посту с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В мае этого года Глушаков и Каррера помирились в выпуске ютуб-канала «Коммент.Шоу».

С Каррерой поддерживаете связь?

– У его жены был день рождения, лайк поставил. Хорошо, что сейчас не выгонит в дубль (смеется).

Осознал ли он ошибку?

– Надо спрашивать у него. Мне кажется, что осознал. Но я бы не назвал это ошибкой, это было тренерское решение. Он привел «Спартак» к чемпионству, дальше надо было развивать и доводить дело до ума. Но получилось, как получилось. Болельщики его любят, руководство уважает. Человек точно оставил след в истории клуба.

Ваша ссылка в дубль стала катализатором дальнейшего развала команды?

– Все может быть. Только таких факторов было больше.

Каррера помирился с Глушаковым.

– Ага, нежданчик был для коуча (смеется).

Думаете, для него встреча с Денисом была неожиданностью?

– Было видно, что Массимо находился не в восторге. Но в любом случае лучше помириться публично, а какое отношение друг к другу останется – это уже второй вопрос.

Теперь, прежде чем поставить лайк, читаете сообщения?

– Не всегда (смеется), – сказал бывший защитник «Спартака».

10 комментариев
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Мне кажется, отношения важнее, чем формальное публичное примирение. Все понимают, что Каррере на Глушакова абсолютно все равно на данном жизненном отрезке. А, извинить он его бы мог, если бы Глушаков реально понял свои косяки, приехал бы в Италию, показал, что у него есть совесть, поставил бы вино тренеру и сказал бы что виноват. А так, сюрпризы с извинениями....детский сад
+17
-1
+16
Ответ Трент Резнор
Настало время *********** историй
можно открыть вторую букву?
+7
0
+7
отписался от комментшоу после этого выпуска. Как-то мерзко получилось, а главное непонятно зачем((
+4
0
+4
Ответ Трент Резнор
Тогда сразу 2 откроются)
удвоение очков!
+3
0
+3
Ответ Vatikan
можно открыть вторую букву?
Тогда сразу 2 откроются)
+2
-1
+1
Ответ Kerghoodoo
Каррера развалил команду. А время расставило все по своим местам, и место Карреры оказалось ниже итальянского пердива.
База.

Уровень Массимо - даже не пердив. Пердив - это Ванолли, который смог оттуда выбраться с Венецией.

А Массимо - это ближе к 4 лиге, это даже не профессионал... Без Глушака его уровень сразу всплыл.
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Ответ Vatikan
можно открыть вторую букву?
искрометных, по кол-ву звездочек подходит)
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