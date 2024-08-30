Ещенко на вопрос о том, осознал ли Каррера ошибку после перевода Андрея в дубль: «Осознал, мне кажется. Но я бы не назвал это ошибкой. Он привел «Спартак» к чемпионству»
Андрей Ещенко высказался о встрече Массимо Карреры и Дениса Глушакова.
Во время выступления за «Спартак» Глушаков и Ещенко были переведены в дубль из‑за лайков к посту с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В мае этого года Глушаков и Каррера помирились в выпуске ютуб-канала «Коммент.Шоу».
– С Каррерой поддерживаете связь?
– У его жены был день рождения, лайк поставил. Хорошо, что сейчас не выгонит в дубль (смеется).
– Осознал ли он ошибку?
– Надо спрашивать у него. Мне кажется, что осознал. Но я бы не назвал это ошибкой, это было тренерское решение. Он привел «Спартак» к чемпионству, дальше надо было развивать и доводить дело до ума. Но получилось, как получилось. Болельщики его любят, руководство уважает. Человек точно оставил след в истории клуба.
– Ваша ссылка в дубль стала катализатором дальнейшего развала команды?
– Все может быть. Только таких факторов было больше.
– Каррера помирился с Глушаковым.
– Ага, нежданчик был для коуча (смеется).
– Думаете, для него встреча с Денисом была неожиданностью?
– Было видно, что Массимо находился не в восторге. Но в любом случае лучше помириться публично, а какое отношение друг к другу останется – это уже второй вопрос.
– Теперь, прежде чем поставить лайк, читаете сообщения?
– Не всегда (смеется), – сказал бывший защитник «Спартака».
Уровень Массимо - даже не пердив. Пердив - это Ванолли, который смог оттуда выбраться с Венецией.
А Массимо - это ближе к 4 лиге, это даже не профессионал... Без Глушака его уровень сразу всплыл.