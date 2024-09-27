У Аспаса 500 матчей за «Сельту». Он 2-й по количеству игр за клуб после Маноло, Мостовой – 10-й
Яго Аспас провел 500-й матч за «Сельту».
37-летний нападающий сыграл с «Атлетико» (0:1) в 7-м туре Ла Лиги. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.
Испанец занимает 2-е место по количеству матчей за «Сельту», уступая лишь Маноло, на счету которого 533 игры.
Александр Мостовой, сыгравший 290 матчей за испанский клуб, занимает 10-е место в списке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Сельты»
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