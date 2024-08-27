CAS 26 сентября проведет слушания по апелляции «Вест Хэма» о задолженности перед ЦСКА за трансфер Влашича

Теги ЦСКА Торино Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия ФИФА CAS Никола Влашич ТАСС деньги Футбол

CAS в сентябре проведет слушания по спору между «Вест Хэмом» и ЦСКА.

В июне 2023 года «Вест Хэм» подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение Палаты по разрешению споров ФИФА, обязавшей клуб погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер Николы Влашича. Сумма долга составила 17,4 млн евро – при этом в случае неуплаты до 31 июля того же года общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро, а на «Вест Хэм» будет наложен трансферный бан в течение 3 лет до полного погашения долга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт CAS, слушания по апелляции «Вест Хэма» запланированы на 26 сентября.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. Сейчас хорватский полузащитник выступает за «Торино».

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раз ФИФА за ЦСКА, то шансы есть. А Вест Хэм может нехило так влететь, если проиграет суд в САS. Пока уже летит. Должен был 17 , теперь 25 €. Весь адекватный футбольный мир за коней!
+36
-3
+33
Ответ Чебурашка от Гены
Раз ФИФА за ЦСКА, то шансы есть. А Вест Хэм может нехило так влететь, если проиграет суд в САS. Пока уже летит. Должен был 17 , теперь 25 €. Весь адекватный футбольный мир за коней!
В целом пока европейские функционеры адекватно решали споры если было видно что российские клубы просто пытаются обмануть из за всей ситуации, как было с Ростовом и Динамо из за того скандинава.
+21
0
+21
Позорные бриташки, только и хотят сскрысить деньги:) Ничего нового от этой страны третьего мира:))
+12
-4
+8
Англичанка гадит)
+4
0
+4
Ответ Рома Политов
А я ещё российские суды ругаю. Жалоба подана в июне 2023 года, а первое слушание в конце сентября 2024. Чем они занимались все это время? Где была жалоба все это время?
САS один, а дел, видимо, много. Да и это не срочное дело. Норманна тоже долго маринуют.
+5
-1
+4
Ответ Sasha Turok
Нет шансов, Вест Хэм ни копейки не заплатит, а цска останется в пролете, и фифа найдет аргументы не в пользу цска, например, потому что «вы русские», для фифа это аргумент весомый
ФИФА уже присудила Вест Хэму заплатить коням.
+4
-1
+3
Ранее cas удовлетворил иски Ростова и Динамо к Норману о разрыве контракта по собственному желанию шведа и обязал выплатить неустойку клубам.
Он играет в Аравии и на выплаты забил. Обязать там из-за долга ему не играть не прокатило. В Швеции враждебной к России тоже не будут заставлять выплачивать долги. А Чеботиной это и незачем.
Они с Норманом прекрасно живут вместе
+1
0
+1
А я ещё российские суды ругаю. Жалоба подана в июне 2023 года, а первое слушание в конце сентября 2024. Чем они занимались все это время? Где была жалоба все это время?
+4
-4
0
Ответ Бонд0077
Ранее cas удовлетворил иски Ростова и Динамо к Норману о разрыве контракта по собственному желанию шведа и обязал выплатить неустойку клубам. Он играет в Аравии и на выплаты забил. Обязать там из-за долга ему не играть не прокатило. В Швеции враждебной к России тоже не будут заставлять выплачивать долги. А Чеботиной это и незачем. Они с Норманом прекрасно живут вместе
Норманн подал апелляцию в САS. Вот ждём новостей. Слушанья будут 23 октября.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий