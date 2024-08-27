CAS 26 сентября проведет слушания по апелляции «Вест Хэма» о задолженности перед ЦСКА за трансфер Влашича

CAS в сентябре проведет слушания по спору между «Вест Хэмом» и ЦСКА.

В июне 2023 года «Вест Хэм» подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение Палаты по разрешению споров , обязавшей клуб погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер . Сумма долга составила 17,4 млн евро – при этом в случае неуплаты до 31 июля того же года общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро, а на « » будет наложен трансферный бан в течение 3 лет до полного погашения долга.

Как сообщает со ссылкой на сайт CAS, слушания по апелляции «Вест Хэма» запланированы на 26 сентября.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из летом 2021 года. Сейчас хорватский полузащитник выступает за «Торино».