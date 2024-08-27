CAS 26 сентября проведет слушания по апелляции «Вест Хэма» о задолженности перед ЦСКА за трансфер Влашича
CAS в сентябре проведет слушания по спору между «Вест Хэмом» и ЦСКА.
В июне 2023 года «Вест Хэм» подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение Палаты по разрешению споров ФИФА, обязавшей клуб погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер Николы Влашича. Сумма долга составила 17,4 млн евро – при этом в случае неуплаты до 31 июля того же года общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро, а на «Вест Хэм» будет наложен трансферный бан в течение 3 лет до полного погашения долга.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт CAS, слушания по апелляции «Вест Хэма» запланированы на 26 сентября.
Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. Сейчас хорватский полузащитник выступает за «Торино».
Он играет в Аравии и на выплаты забил. Обязать там из-за долга ему не играть не прокатило. В Швеции враждебной к России тоже не будут заставлять выплачивать долги. А Чеботиной это и незачем.
Они с Норманом прекрасно живут вместе