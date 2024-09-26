Караваев перед «Краснодаром»: «Матч лидеров – за первое место. Соперник практически не теряет очки, с нетерпением ждем игры»
Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится 28 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Гости лидируют в таблице и опережают «быков» на 2 очка.
– Впереди матч с «Краснодаром», встречаются лидеры. Какие ожидания?
– Ожидания – самые эмоциональные: это будет игра за первое место, встречаются два лидера, с нетерпением ее ждем.
– Насколько закономерно то, что именно «Краснодар» на данный момент «поджимает» «Зенит»?
– Это закономерно, потому что они практически не теряют очки, выигрывают свои матчи и находятся наверху в турнирной таблице.
– Матчи в Краснодаре всегда очень эмоциональные и интересные, но обычно они случаются весной. На этот раз игра пройдет осенью. Есть ли для вас в этом существенная разница?
– Разницы нет, это матч двух лидеров, наверняка будет много болельщиков, большой ажиотаж – этим и подогревается игра.
– Противостояние этих двух команд всегда сопровождается какими-то воспоминаниями. Есть ли в вашей памяти матч против «Краснодара», который вы сразу можете вспомнить?
– Для меня это игра, в которой мы завоевали чемпионство, это, кажется, был сезон-2019/20. Для меня это самый запоминающийся матч.
– Команда немного поменялась за последнее время. Есть ли в составе южан игроки, на которых стоит обратить внимание? Или мы не смотрим на персоналии?
– Есть, на кого обратить внимание – там собраны классные футболисты, но мы ориентируемся на игру команды в целом. Нам тоже требуется командная игра, собранная и дисциплинированная – и в обороне, и в атаке.
– Что скажете по поводу атмосферы на стадионе в Краснодаре? Арена там всегда заполняется.
– Да, он заполняется, но это наоборот приятно – играть при публике, даже несмотря на то, что матч пройдет на выезде. Это придает дополнительных эмоций и сил, – сказал защитник «Зенита».
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