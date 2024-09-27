Хавбек «Локо» Батраков о дерби: «Матч со «Спартаком» принципиален еще с детского футбола. Нет задачи обязательно забить или отдать передачу, достаточно взять три очка»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков поделился ожиданиями от игры со «Спартаком».

Московское дерби в рамках 10-го тура Мир РПЛ состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

«Матч со «Спартаком » всегда принципиален. И в детском футболе, и после так было. Это дерби, дополнительные эмоции всегда.

Я не ставлю задачу обязательно забить «Спартаку» или отдать передачу. Достаточно взять три очка, остальное не имеет определяющего значения», – сказал Батраков .

19-летний полузащитник «Локомотива » лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» с 7 голами и 5 результативными передачами.