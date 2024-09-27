Хавбек «Локо» Батраков о дерби: «Матч со «Спартаком» принципиален еще с детского футбола. Нет задачи обязательно забить или отдать передачу, достаточно взять три очка»
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков поделился ожиданиями от игры со «Спартаком».
Московское дерби в рамках 10-го тура Мир РПЛ состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.
«Матч со «Спартаком» всегда принципиален. И в детском футболе, и после так было. Это дерби, дополнительные эмоции всегда.
Я не ставлю задачу обязательно забить «Спартаку» или отдать передачу. Достаточно взять три очка, остальное не имеет определяющего значения», – сказал Батраков.
19-летний полузащитник «Локомотива» лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» с 7 голами и 5 результативными передачами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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