У ван де Бека проблемы с адаптацией к тактике в «Жироне». 27-летний хавбек перешел из «МЮ» в межсезонье (Sport.es)
У Донни ван де Бека возникли проблемы с адаптацией к тактике «Жироны».
27-летний хавбек перешел в испанский клуб из «Манчестер Юнайтед» в межсезонье. Он трижды выходил на замену в матчах Ла Лиги и провел 59 минут против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Как сообщает Sport.es, ссылаясь на окружение ван де Бека, у игрока возникли проблемы с адаптацией в «Жироне».
В клубе ожидали сложностей, связанных с уровнем физической подготовки полузащитника, но и к тактике команды ему пока не удалось приспособиться.
Отмечается, что стиль игры «Жироны» соответствует профилю ван де Бека, однако ему потребуется больше времени, чтобы полностью понять идеи главного тренера Мичела Санчеса.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport.es
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