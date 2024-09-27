У ван де Бека проблемы с адаптацией к тактике в «Жироне». 27-летний хавбек перешел из «МЮ» в межсезонье (Sport.es)

У Донни ван де Бека возникли проблемы с адаптацией к тактике «Жироны».

27-летний хавбек перешел в испанский клуб из «Манчестер Юнайтед» в межсезонье. Он трижды выходил на замену в матчах Ла Лиги и провел 59 минут против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Как сообщает Sport.es, ссылаясь на окружение ван де Бека , у игрока возникли проблемы с адаптацией в «Жироне ».

В клубе ожидали сложностей, связанных с уровнем физической подготовки полузащитника, но и к тактике команды ему пока не удалось приспособиться.

Отмечается, что стиль игры «Жироны» соответствует профилю ван де Бека, однако ему потребуется больше времени, чтобы полностью понять идеи главного тренера Мичела Санчеса .